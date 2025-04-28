"Depremin İstanbul'a Yürüyüşü Durdu"

Prof. Dr. Ercan, son olarak 6,2 büyüklüğündeki depremin, Marmara Denizi'nde İstanbul’a doğru ilerleyen bir deprem hareketliliğinin durduğunu belirtti. Ercan, "Marmara tek parça bir kırık hattından oluşmuyor. Son yapılan araştırmalar, Marmara Denizi'nde bir M7,5-M8 büyüklüğünde büyük bir depremin olmasının bilimsel tutarsızlık olduğunu ortaya koydu" dedi. Ercan, Marmara Denizi'nin kuzey ve güneyinde, yer bükülme haritalarına göre şu an büyük bir gerilimin söz konusu olmadığını vurguladı.

Ercan, İstanbul'a doğru ilerleyen deprem hareketinin artık sona erdiğini, Marmara bölgesindeki büyük depremin en az 20 ile 50 yıl arasında bir zaman diliminde gerçekleşebileceğini ifade etti. Ercan’a göre, "En büyük beklenen deprem büyüklüğü M7,0 ile M7,2 arasında olacak ve bu, bilimsel verilere dayanan bir tahmin."

"Marmara Denizi'nin Fayları İki Parçalı Yapıya Sahip"

Övgün Ahmet Ercan, daha önce Marmara Denizi’nde tek bir kırılma ile büyük bir deprem beklentisini gündeme getiren görüşlere karşılık, yaptığı açıklamalarda yeni jeofizik ölçümlerini de paylaştı. Marmara Denizi’nin altındaki fay hatlarının tek parça değil, Trakya ve İstanbul kolunda iki parçalı bir yapıya sahip olduğunu belirten Ercan, "Son yapılan jeofizik ölçümlerle birlikte, Marmara’nın tek parça kırılacağı ve M7,5-M8,0 büyüklüğünde bir deprem olacağı görüşü geçerliliğini yitirdi" dedi.

Ercan, fayın iki parçalı yapısının netleştiğini ve bu durumu göz önünde bulundurarak, olası büyük depremin büyüklüğünün M7,1’e kadar düşeceğini belirtti. Ercan, "Uğurlusu olsun" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın açıklamaları, Marmara Denizi'ndeki deprem hareketliliği konusunda önemli bir rehber sunuyor. Ercan, büyük bir depremin olma olasılığını hala gündemde tutarken, bilimsel verilere dayanan tahminleriyle halkı rahatlatmaya çalışıyor. 6,2 büyüklüğündeki deprem, Marmara'nın deprem riskini tamamen ortadan kaldırmasa da, Ercan’a göre İstanbul’a yönelik büyük bir tehlike şu an için bulunmuyor.