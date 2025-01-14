Terör propagandası ve halkı yanıltıcı bilgi yayma iddiaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Barosu’nun 21 Aralık 2024 tarihli sosyal medya paylaşımında terör örgütü PKK üyeleri Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in övüldüğü iddia edildi. Paylaşımda, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlarının işlendiği öne sürüldü.

Adalet Bakanlığı’ndan kovuşturma izni talebi

Soruşturma çerçevesinde, Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında kovuşturma yapılabilmesi için Adalet Bakanlığı’ndan izin talep edildi. Talebe dayalı olarak, Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında görevden alınma talebiyle dava açıldığı belirtildi.

Görevden alma ve yeni yönetim seçimi talebi

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 77/5. maddesi uyarınca İstanbul Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin görevden alınarak yerlerine yenilerinin seçilmesi talep edildiği ifade edildi. Açıklamada, “Amaçları dışında faaliyet gösteren baroların sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Adalet Bakanlığı’nın veya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın istemi üzerine asliye hukuk mahkemesince karar verilir” hükmüne atıfta bulunuldu.

Üç ay içinde sonuçlanması bekleniyor

Dava, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde basit yargılama usulüne göre görülecek ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılacak. Görevden alınma süreciyle ilgili hukuki değerlendirmelerin devam ettiği öğrenildi.

Barodan henüz açıklama yok

İstanbul Barosu Başkanlığı ve yönetim kurulu üyelerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Baro çevrelerinde davanın seyri ve olası sonuçları dikkatle takip ediliyor.