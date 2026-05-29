Son yağışlarla birlikte yükselişe geçen su seviyeleri, kritik yaz ayları öncesinde İstanbullulara rahat bir nefes aldırdı.

İşte İstanbul'un su rezervlerindeki son durum ve dikkat çeken detaylar:

Kış Kuraklığı Geride Kaldı: %22'den %71'e Muazzam Yükseliş

Bu yılın başında barajlardaki alarm zilleri, yerini umuda bıraktı. 12 Ocak’ta %22.01 seviyesine kadar gerileyerek dip noktayı gören ortalama doluluk oranı, sadece birkaç ay içinde adeta küllerinden doğdu. Yağışlı geçen bahar dönemi sayesinde barajlardaki su seviyesi %50'ye yakın bir artış göstererek yeniden %70 barajının üzerine çıkmayı başardı.

Zirvede Ömerli Var: Barajlardaki Son Durum

İSKİ'nin 29 Mayıs itibarıyla güncellediği verilere göre, İstanbul'un can damarı olan barajların doluluk oranlarında Ömerli başı çekiyor. En düşük su seviyesi ise Istrancalar'da kaydedildi.

Barajların Güncel Doluluk Tablosu:

Baraj Adı Doluluk Oranı (%) Ömerli Barajı %96.24 Elmalı Barajı %94.62 Darlık Barajı %90.67 Alibey Barajı %65.61 Terkos Barajı %59.43 Kazandere Barajı %56.72 Pabuçdere Barajı %54.50 Büyükçekmece Barajı %54.31 Sazlıdere Barajı %43.59 Istrancalar Barajı %26.29

Uzmanlar Uyarıyor: "Yaz Öncesi Kritik Ama Tasarruf Şart"

Uzmanlar, son yağışların baraj havzalarına adeta can suyu olduğunu ve bu tablonun yaklaşan sıcak yaz günleri öncesinde megakent için hayati bir güvence sağladığını belirtiyor. Ancak doluluk oranlarındaki bu sevindirici toparlanmaya rağmen, su tüketiminde tasarruf bilincinin elden bırakılmaması gerektiği vurgulanıyor.