İstanbul genelinde saat 06.12’de kılınan bayram namazı için Ayasofya’ya gelen cemaat, kısa sürede caminin içini tamamen doldurdu.

Seccadesini Alan Avluya Koştu

İçeride yer kalmaması üzerine yüzlerce vatandaş, yanlarında getirdikleri seccadeleri cami bahçesine ve tarihi avluya serdi. Yoğunluğun cami dışına taştığı ilk bayram sabahında, vatandaşlar omuz omuza saf tutarak namazlarını eda etti.

Namazın ardından hep birlikte dualar edildi, bayramlaşma merasimleri yapıldı. Ayasofya ve çevresinde oluşan manevi yoğunluk, bayramın ilk saatlerinde havadan ve karadan çekilen görüntülere de yansıdı.