Normal günlerde özellikle sabah mesaisinde yüzde 70-80 seviyelerine ulaşan trafik yoğunluğu, bayram tatili için şehir dışına çıkanların etkisiyle büyük ölçüde azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 07.20 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk yüzde 8 olarak ölçüldü.

Kentin ana arterlerinde ve köprü geçişlerinde akıcı trafik dikkat çekerken, normalde uzun süren güzergâhlarda seyahat süreleri de dakikalara indi. D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında sürücüler rahat ilerledi.

İBB verilerine göre bazı güzergâhlardaki tahmini seyahat süreleri şöyle oldu:

Beylikdüzü–Avcılar arası 6 dakika

Avcılar–Sefaköy arası 7 dakika

Şirinevler–Topkapı arası 3 dakika

Topkapı–Çağlayan arası 2 dakika

Çağlayan–Zincirlikuyu arası 1 dakika

Altunizade–Söğütlüçeşme arası 5 dakika

Uzunçayır–Kozyatağı arası 4 dakika

Bayram tatili boyunca İstanbul’da trafik yoğunluğunun düşük seviyelerde seyretmesi bekleniyor.