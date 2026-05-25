Esenyurt'ta Fi Side Şantiyesinde Şok Yangın! Mağdurlar "Tehdit Edildik, Kundaklandık" Dedi!
Normal günlerde özellikle sabah mesaisinde yüzde 70-80 seviyelerine ulaşan trafik yoğunluğu, bayram tatili için şehir dışına çıkanların etkisiyle büyük ölçüde azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 07.20 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk yüzde 8 olarak ölçüldü.

Kentin ana arterlerinde ve köprü geçişlerinde akıcı trafik dikkat çekerken, normalde uzun süren güzergâhlarda seyahat süreleri de dakikalara indi. D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında sürücüler rahat ilerledi.

İBB verilerine göre bazı güzergâhlardaki tahmini seyahat süreleri şöyle oldu:

  • Beylikdüzü–Avcılar arası 6 dakika
  • Avcılar–Sefaköy arası 7 dakika
  • Şirinevler–Topkapı arası 3 dakika
  • Topkapı–Çağlayan arası 2 dakika
  • Çağlayan–Zincirlikuyu arası 1 dakika
  • Altunizade–Söğütlüçeşme arası 5 dakika
  • Uzunçayır–Kozyatağı arası 4 dakika

Bayram tatili boyunca İstanbul’da trafik yoğunluğunun düşük seviyelerde seyretmesi bekleniyor.