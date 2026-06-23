Bazı yabancı ve özel liselerde yıllık eğitim bedelinin 2,5 milyon TL'yi aşması, dar ve orta gelirli ailelerin çocuklarını özel okullara göndermesini neredeyse imkânsız hale getirirken, eğitimde fırsat eşitliği tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye'de son yıllarda yükselen enflasyon, artan işletme maliyetleri ve eğitim sektöründeki giderlerin büyümesi, özel okul ücretlerine de yansıdı. Yeni dönem için açıklanan rakamlara göre bazı uluslararası okullarda yalnızca öğrenim ücreti 2 milyon TL'nin üzerine çıkarken, yemek, servis, kırtasiye ve diğer zorunlu harcamalarla birlikte toplam maliyetin 3 milyon TL'ye yaklaşabildiği belirtiliyor.

Uzmanlar, eğitim hizmetlerinin giderek daha yüksek gelir grubuna hitap eden bir yapıya dönüşmesinin sosyal eşitsizlikleri derinleştirebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Eğitim Maliyeti Asgari Ücretin Kat Kat Üzerinde

Açıklanan ücretler incelendiğinde, birçok özel okulun yıllık eğitim bedelinin bir çalışanın yıllık gelirini aşan seviyelere ulaştığı görülüyor. Özellikle yabancı dil ağırlıklı eğitim veren ve uluslararası müfredat uygulayan okulların ücretleri milyonlarca lirayı buluyor.

Veliler ise yalnızca eğitim ücretinin değil, servis, yemek ve okul materyallerinin de bütçelerini zorladığını ifade ediyor. Birçok aile için özel okul seçeneğinin artık erişilebilir olmaktan çıktığı belirtiliyor.

Dar Gelirli Ailelerden Tepki

Özel okul ücretlerindeki yükseliş, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda da geniş yankı buldu. Dar gelirli vatandaşlar, kaliteli eğitime erişimin ekonomik imkânlara bağlı hale gelmesinden endişe duyduklarını dile getiriyor.

Çocuklarını özel okula göndermeyi isteyen ancak artan maliyetler nedeniyle bunu gerçekleştiremeyen birçok veli, eğitim sisteminde fırsat eşitliğinin zedelendiğini savunuyor. Vatandaşlar, ekonomik durumu güçlü ailelerin çocuklarının daha fazla imkâna sahip olduğu bir yapının uzun vadede toplumsal adaleti olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Eğitimde Eşitsizlik Tartışmaları

Eğitim uzmanları, özel okul ücretlerindeki hızlı yükselişin kamu eğitimine olan beklentileri artırdığını ifade ediyor. Uzmanlara göre devlet okullarındaki fiziki ve akademik imkânların güçlendirilmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan aileler, çocuklarının yabancı dil eğitimi, teknoloji altyapısı ve sosyal faaliyetlerden yararlanabilmesi için özel okulları tercih etmek istese de yüksek ücretler nedeniyle bu seçenekten uzaklaşıyor.

Veliler Bütçe Hesabı Yapıyor

Yeni kayıt döneminin başlamasıyla birlikte aileler okul tercihi yaparken yalnızca öğrenim ücretine değil, yıl boyunca ortaya çıkacak ek masraflara da dikkat ediyor. Eğitim uzmanları, velilerin kayıt öncesinde servis, yemek, kırtasiye, kıyafet ve etkinlik giderlerini detaylı şekilde araştırmaları gerektiğini belirtiyor.

2026-2027 döneminde özel okul ücretlerinin ulaştığı seviyeler, eğitimin maliyetini yeniden ülke gündeminin üst sıralarına taşırken, birçok vatandaş kaliteli eğitime erişimin ekonomik koşullardan bağımsız olması gerektiğini vurgulayarak eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulunuyor.