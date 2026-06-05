10 Mayıs 2026 tarihinde yurt genelinde gerçekleştirilen yılın ilk ALES oturumuna dair değerlendirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından titizlikle tamamlandı. Lisansüstü eğitim başvurularında ve akademik kadro alımlarında kritik öneme sahip olan bu sınavın sonuçları, adayların erişimine açıldı.

ALES SONUÇ SAYFASI

Sınava katılan adaylar, elde ettikleri puanları ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecekler. Sonuç ekranına erişmek için adayların T.C. kimlik numaraları ve şahsi aday şifrelerini sisteme girmeleri yeterli oluyor. Akademik kariyer planlaması yapan binlerce kişi için tercih ve başvuru sürecinin temelini oluşturacak olan bu sonuçlar, açıklandığı andan itibaren sisteme yoğun bir ilginin oluşmasına neden oldu.