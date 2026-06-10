17 Mart 2006 tarihinde kurulan Düzce Üniversitesi; modern eğitimi, donanımlı akademik kadrosu, uygulama imkanları, kampüs olanakları, sosyal tesisleri ve en önemlisi katma değerli akademik çalışmalarıyla Türk yükseköğretiminde en iyi üniversitelerin başında gelmektedir.

“Düzce Üniversitesi Olarak Bugün Geldiğimiz Seviye, Oldukça Gurur Vericidir”

3 Fakültemiz ve 5700 öğrencimizle eğitim hayatına başladığımız ve 20. yılını kutladığımız bu onurlu yolda; 30 bine yakın öğrencimiz, 14 Fakültemiz, Lisansüstü Eğitim Enstitümüz, 1 Yüksekokulumuz, 10 Meslek Yüksekokulumuz, 30’dan fazla araştırma merkezimiz, Düzce Teknoparkımız ve Tıp Fakültesi Hastanemizle, bugün geldiğimiz seviye, oldukça gurur vericidir.

“Ülkemizin Yükseköğretimde Yeni Çekim Merkezi Olma Yolunda Hızla İlerliyoruz”

Yeni nesil üniversite olarak, İstanbul ve Ankara’nın ortasında bulunan coğrafi konumumuz, eğitim kalitemiz, donanımlı kadromuz ve sıralamalardaki başarılarımızla Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversitelerinin başında geliyoruz ve ülkemizin yükseköğretimde yeni çekim merkezi olma yolunda hızla ilerliyoruz.

“Bilimsel Araştırma ve Proje Alanlarında Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri Arasına Adımızı Yazdırdık”

Kurumsallaşma, uluslararasılaşma ve kalite alanlarında büyük ivme yakalayan Üniversitemiz, özellikle bilimsel araştırma ve proje alanlarında Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasına adını yazdırmayı başarmıştır.

“Büyük Bir Yapısal Dönüşüme İmza Attık”

Üniversitemizin araştırma kapasitesini artırmak, akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin proje kültürünü geliştirmek amacıyla, Rektörlük görevine başladığımız ilk süreçte, Öğrenci Dekanlığı ve Araştırma Dekanlığı birimlerini hizmete açtık. Bu alanda kurumsal yapılanmamızı tamamlayarak büyük bir yapısal dönüşüme imza attık.

“Proje Başarılarında Öncü Üniversite Olmayı Başardık”

Araştırma Dekanlığımız vasıtasıyla proje başvurularının tüm süreçlerini içeren bilgilendirme ve uygulama eğitimleri sayesinde, proje başarılarında öncü üniversite olmayı başardık. Son dört yıllık süreçte nitelikli ve donanımlı insan kaynağımızla, araştırma altyapımızı güçlendirerek ve kapasitemizi artırarak proje sayılarında ciddi yükselişler yakaladık. Örnek verecek olursak 2022 yılına kadar her yıl ortalama 136 projemiz desteklenirken, son dört yılda ise yıllık 297 projemiz destek almaya hak kazandı. Son dört yılda proje artışımız yüzde 118’i geçerek büyük bir başarıya imza attık.

“Akademik Bilgimizi Toplumsal ve Ekonomik Değere Dönüştürdük”

Proje bütçelerinde de aynı başarı grafiğini yakaladık. Kurulduğumuz tarihten bugüne toplam 325 milyon TL’nin üzerinde proje desteği alırken, 2022 yılından bu tarihe ise 217 milyon TL proje bütçesi elde ederek, sadece dört yılda tüm proje bütçesinin yüzde 66’sı oranında ekonomik destek almayı başardık. Proje desteklenme sayısının yanı sıra bütçede de rekor destek oranıyla akademik bilgimizi toplumsal ve ekonomik değere dönüştürdük.

“Veriler, Üniversitemizin Araştırma ve Proje Alanlarındaki Gurur Tablosunu Ortaya Koymaktadır”

“TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri” ile “TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri” destekleme programlarına başvuruve kabul oranlarında, hem nicelik hem nitelik bakımından önemli bir atılım gerçekleştirdik. Son dört yıllık dönemde 263 TÜBİTAK öğrenci projemiz desteklenirken, 2 milyon TL’nin üzerinde bütçe desteği elde ettik. Proje başvuru sayısında yüzde 230, destek sayısında ise yüzde 49 artış yakaladık. Projelere ilişkin tüm bu veriler, Üniversitemizin araştırma ve proje alanlarındaki gurur tablosunu ortaya koymaktadır.

Ülkelerin gelişme ve kalkınmasında üniversiteler lokomotif kurumların başında gelmektedir. Bugün gelişmiş ve ekonomik olarak önde olan ülkelerin Ar-Ge, inovasyonve girişimciliğe çok önem verdiklerini ve büyük bütçeler ayırdıklarını biliyoruz. Türkiye Yüzyılında, Düzce Üniversitesi olarak ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda yaptığımız proje ve çalışmaları da paylaşmak istiyorum.

“Düzce Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi’ni Öğrencilerimizin Hizmetine Sunduk”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen ve TÜBİTAK tarafından yürütülen Milli Teknoloji Atölyeleri Proje Desteği kapsamında kurduğumuz Düzce Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi’ni öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Üniversite–TÜBİTAK iş birliğinin önemli bir göstergesi olarak Üniversitemizde faaliyetlerine başlayan Milli Teknoloji Atölyesi; prototipleme cihazları, elektronik ve mekanik geliştirme alanları, sarf malzeme destekleri ile eğitim ve mentorluk imkânları sunan kapsamlı bir altyapıya sahip. Atölye, öğrencilerimizin projelerini tasarlamalarına, geliştirmelerine, test etmelerine ve teknik becerilerini güçlendirmelerine olanak tanırken, aynı zamanda teknoloji yarışmalarına hazırlık süreçlerine de destek veriyor.