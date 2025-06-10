Fon varlıklarının yatırım dağılımında tahviller yine en yüksek paya sahip oldu. Toplam fonun yüzde 75,90’ı tahvilde değerlendirilirken, mevduatın payı yüzde 22,71 ve Takasbank Para Piyasası’nda ise yüzde 1,39 seviyesinde gerçekleşti. Bu oranlar, fonun yatırım stratejisinde tahvillerin hâlâ öncelikli olduğunu ortaya koyuyor.

Mayıs ayında işsizlere yönelik destekler de sürdü. İşsizlik sigortası ödemeleri kapsamında, önceki dönemden devredenlerle birlikte toplam 457 bin kişiye 5 milyar 50 milyon TL ödeme yapıldı. Kısa çalışma ödeneği alan kişi sayısı ise 977 olurken, bu kapsamda 7 milyon TL ödeme gerçekleştirildi. Nakdi ücret desteğinden ise 11 kişi faydalanarak toplam 63 bin TL aldı.

Yarım çalışma ödeneği alanların sayısı 684 kişi olarak açıklandı ve bu kişilere toplam 7 milyon TL ödeme yapıldı. Ayrıca Ücret Garanti Fonu’ndan 981 kişi yararlanarak 52 milyon TL destek aldı.

İŞKUR’un bu verileri, ekonomik dalgalanmalara rağmen işsizlik sigortası fonunun güçlü yapısını koruduğunu ve çalışanların desteklenmesine devam ettiğini gösteriyor.