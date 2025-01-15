İsrail ve Hamas, 15 aydır süren çatışmaların ardından Gazze'de ateşkes anlaşmasına vardı. Anlaşma, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda, ABD'nin desteğiyle sağlandı.

Anlaşmanın ilk aşamasında, 42 günlük bir ateşkes ilan edilecek ve Hamas, 33 İsrailli rehineyi serbest bırakacak. Buna karşılık, İsrail yüzlerce Filistinli tutukluyu salıverecek. Serbest bırakılacak rehineler arasında kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve hasta veya yaralı kişiler öncelikli olacak.

Ateşkes süresince, İsrail ordusu kademeli olarak Gazze'den çekilecek ve yerinden edilmiş Filistinlilerin evlerine dönmelerine izin verilecek. Ayrıca, insani yardım sevkiyatları artırılacak. Müzakerelerin sonraki aşamalarında, tüm rehinelerin serbest bırakılması, kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve Gazze'nin yeniden inşası gibi konular ele alınacak.

Bu anlaşma, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıyla başlayan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, Gazze'de büyük yıkıma ve kitlesel göçlere neden olan çatışmaları sonlandırmayı hedefliyor. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da esirler konusunda anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın uygulanması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesinin onayına bağlı. İsrail'de bazı aşırı sağ grupların anlaşmaya karşı çıkması bekleniyor, ancak anlaşmanın onaylanmasının önünde ciddi bir engel olmadığı belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes haberinin duyulmasının ardından, sokaklarda sevinç gösterileri yapıldı. Bölge halkı, anlaşmanın kalıcı barışa ve istikrara katkı sağlamasını umut ediyor.