Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının istifa ettiğini açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kartal, 'Bu akşamki maçta verdiğim görevimi harfi harfine yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele oldu. Maçı kazanabilirdik çok net pozisyonlarımız da vardı. İlk maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum' diye konuştu.

'Kulübümün önünü açmak için istifa ediyorum'

İsmail Kartal, basın toplantısında soru almayacağını ifade ederek şunları söyledi:

'3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularla yaptığımız antrenmanlar, kamplar; başkanımız, yönetimimiz bize yardımcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Bana bugüne kadar destek veren taraftarımıza, medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olacak antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden, yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim.'