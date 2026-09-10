UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İtalyan ekibi Roma ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Greenwood'un ara pasında Archie Brown, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

52. dakikada Kante'nin ara pasında Vedat Muriqi sağ çaprazda topla buluşup şutunu çekti ancak kaleci Svilar meşin yuvarlağı ayağıyla çeldi.

60. dakikada sol taraftan Ranch'in ortasında Soule kale önünde kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

63. dakikada Ederson'un uzun vurduğu topu Muriqi kafayla Greenwood'a indirdi. Greenwood, ceza sahası sağ çaprazında Hermoso'nun kontrolüne alamadığı topu alıp yakın direğe şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

68. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Dybala, Kerem'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Gil Manzano, doğrudan penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR tarafından yapılan uyarıyla pozisyonun ceza sahası dışında olduğu tespit edildi ve serbest vuruş kararı verildi.

72. dakikada Greenwood'un sağ taraftan pasında Lukaku ceza sahası sağ tarafında topla buluştu. Lukaku'nun kale önüne çevirdiği topta Oğuz Aydın'ın şutunda Rench'in ayağını koymasıyla havalanan topu kaleci Svilar kontrol etti.

76. dakikada sağ tarafta topu alıp çalımlarla ceza sahasına giren Dybala'nın ceza sahası sağ çaprazında uzak direğe yerden şutunda kaleci Ederson uzanarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

86. dakikada sol taraftan Levent'in orta yaparak kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Ake'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Stat: Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Gil Manzano, Diego Barbero, Guadalupe Porras Ayuso

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Levent Mercan dk. 62), Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 72), Vedat Muriqi (Romelu Lukaku dk. 72)

Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Kojo Peprah Oppong, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, İrfan Can Kahveci, Dorgeles Nene

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Roma: Mile Svilar, Gianluca Mancini (Leonardo Balerdi dk. 75), Evan N'Dicka, Mario Hermoso, Devyne Rensch (Nahuel Molina dk. 74), Bryan Cristante, Kouadio Kone (Niccolo Pisilli dk. 53), Wesley, Paulo Dybala, Matias Soule (Rodrigo Mora dk. 74), Donyell Malen (Marten de Roon dk. 87)

Yedekler: Giorgio De Marzi, Pierluigi Gollini, Emanuele Balerdi, Emanuele Lulli, Daniele Ghilardi, Konstantinos Koulierakis, Santiago Thomas Castro

Teknik Direktör: Gian Piero Gasperini

Goller: Archie Brown (dk. 48) (Fenerbahçe), Bryan Cristante (dk. 39) (Roma)

Sarı kartlar: Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Devyne Ranch, Bryan Cristante (Roma)