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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde İtalyan ekibi Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken, 48. dakikada Archie Brown ile eşitlik golünü buldu. Kalan dakikalarda birçok net pozisyondan yararlanamayan Fenerbahçe'nin 1 topu da direkten döndü.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Roma ile berabere kalarak, sezona 1 puanla başladı.

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