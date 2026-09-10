Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in başkent Berlin'de gerçekleştirdikleri görüşme ardından yapılan ortak açıklamada, BAE'nin Almanya'ya 40 milyar euro ilave yatırım yapacağı bildirildi. Taraflar, İran'a Hürmüz Boğazı çevresindeki ticari gemilere yönelik her türlü eylemden kaçınma çağrısı yaparken, Filistin topraklarının statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tek taraflı eylemlerin de reddedildiğini açıkladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine Almanya'ya iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi. Merz ile Muhammed bin Zayed Al Nahyan arasında Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Merz ile Al Nahyan'ın bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu, her iki liderin Orta Doğu'da barış, istikrar ve güvenlik için diplomasi ve diyaloğun gerekliliğini vurguladığı kaydedildi.

Açıklamaya göre Merz ve Al Nahyan, İran'ın BAE ve diğer bölge ülkelerinin özellikle sivil altyapılarına yönelik saldırıları ile Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmasını ve ticari gemilere yönelik tehditlerini kınadı.

Her iki lider, İran'dan Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri engellememesini, Hürmüz Boğazı içinde ve çevresindeki ticari gemilere yönelik her türlü eylem veya tehditten kaçınmasını talep etti.

Gazze'de iki devletli çözüm vurgusu

Merz ve Al Nahyan, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uygun olarak, İsrail ile yan yana barış ve güvenlik içinde yaşayan egemen, bağımsız ve sürdürülebilir bir Filistin devletinin kurulmasına yol açacak iki devletli çözüm temelinde, müzakere edilmiş, kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa ulaşma konusundaki ortak taahhütlerini teyit etti.

Merz ve Al Nahyan, işgal altındaki Filistin topraklarının statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tek taraflı önlemleri, Kudüs'teki tarihi ve yasal statükoyu değiştirme girişimlerini ve Filistinli sivil nüfusun zorla yerinden edilmesi de dahil olmak üzere bölgesel ve demografik değişikliklere yol açacak eylemleri kesin bir dille reddettiklerini ifade etti.

İki lider ayrıca Ukrayna'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışı desteklediklerini, Ukrayna'da artan saldırıları şiddetle kınadıklarını da beyan etti.

Sudan'da askeri operasyonları sonlandırma çağrısı

Her iki lider Sudan'daki iç savaşta sivillere, insani yardım personeline ve konvoylara yönelik saldırıları kınayarak, sivilleri riske atmaya devam eden tüm askeri operasyonları derhal durdurmaya çağırdı.

İki lider, kalıcı bir ateşkes ve Sudan halkının özlemlerini yansıtan, bölge genelinde şiddeti ve istikrarsızlığı körükleyen herhangi bir taraf veya aktörün kontrolünden veya etkisinden arınmış, bağımsız, sivil yönetim liderliğindeki bir hükümete kapsayıcı ve şeffaf bir geçişe yol açacak acil ve şartsız bir insani ateşkes çağrısını yineledi.

Taraflar, Sudan topraklarının tamamında geçerli olacak tam bir silah ambargosuna ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Merz ve Al Nahyan'dan Lübnan hükümetine destek

Merz ve Al Nahyan, Lübnan hükümetinin silahlanmayı devlet otoritesi altında birleştirme çabalarına ve Lübnan halkının refahını, istikrarını ve iyiliğini teşvik etmeye yönelik tüm çabalara desteklerini dile getirdi.

Liderler, Lübnan ve İsrail arasındaki üçlü çerçeve anlaşmasını memnuniyetle karşılayarak anlaşmanın bölgesel güvenlik ve istikrarın artırılması yolunda olumlu bir adım olmasını umduklarını da bildirdi.

BAE'den Almanya'ya 40 milyar euro ilave yatırım

Ortak açıklamada, BAE ile Almanya arasında ekonomik iş birliğine ilişkin anlaşmaların da imzalandığı ve bu kapsamda BAE'nin Almanya'ya 40 milyar euro tutarında ilave yatırım yapacağı bildirildi. Söz konusu yatırımların sanayi, ileri teknoloji, yapay zeka, dijital altyapı ve enerji başta olmak üzere çeşitli sektörleri kapsadığı vurgulandı.

Açıklamada, Almanya ile BAE'nin artan küresel enerji dalgalanması döneminde yakın iş birliğinin stratejik değerini kabul ettiğini, tüm enerji alanlarında iş birliğini daha da derinleştirme niyetini kayıt altına aldıkları belirtildi. İki ülkenin de yapay zeka ve gelişmekte olan teknolojilerde iş birliğini genişletme, bu sektörlerde ortak geliştirme de dahil olmak üzere bilgi alışverişini, yatırımı, araştırma ve geliştirmeyi teşvik etme konusundaki kararlılıklarını yineledikleri ifade edildi.

Şirketler arasında 9,3 milyar euroyu aşan belgeler imzalandı

Almanya ve BAE arasında havacılık alanında da yeni bir anlaşmaya varıldı. Anlaşma kapsamında BAE havayolu şirketi 'Emirates', bugüne kadar uçuş izni verilmeyen Berlin Brandenburg Havalimanı'nı, Frankfurt, Münih, Düsseldorf ve Hamburg'un ardından beşinci destinasyon olarak kullanabilecek.

Açıklamada kamu ve özel sektör yatırımlarını koordine etmek amacıyla Almanya-BAE Yatırım Konseyi Kurulmasına İlişkin Ortak Niyet Beyanı imzalandığı ve iki ülke şirketleri arasında toplam değeri 9,3 milyar euroyu aşan 29 ticari mutabakat zaptı ve sözleşmesi imzalandığı da kaydedildi.