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24 yaşındaki sol bek, bu sezon Avrupa kupalarında 5, ligde 3 olmak üzere 8. maçına çıktı.

Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele etmesine de katkı sağlayan Archie Brown, play-off turu rövanşında Lyon'a karşı gol atmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde İtalyan ekibi Roma ile karşılaşırken sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin tek golü Archie Brown'dan geldi. Müsabakaya 11'de başlayan İngiliz oyuncu 48. dakikada takımı adına beraberliği sağladı. Greenwood'un pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Brown, aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.

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