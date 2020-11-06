PASHA Yatırım Bankası’ndan “İKİ İLK” aynı anda!

PASHA Bank ve OMG Capital Advisors, Maygold Otomotiv A.Ş. adına % 18,00 basit faizle 15.000.000 TL tutarında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı gerçekleştirmiştir. 375 gün vadeli yapılan ihraç, barındırdığı güçlü teminat yapısıyla yüksek bir kurumsal yatırımcı kitlesinin ilgisini çekmiştir.

Otomotiv sektöründe ilk olma özelliği taşıyan bu VDMK, barındırdığı çoklu teminat yapısı ile Türk sermaye piyasalarında da bir ilk teşkil etmektedir. Sermaye piyasaları üzerinden reel sektöre fonlama sağlanması sürecinde yatırımcılara güvenli teminat yapısı ve cazip getiri sunan kredi ürünlerinin önemi her geçen gün artmaktadır.

Maygold, 30 yılı aşkın tecrübesiyle otomotiv sektöründe bireysel ve kurumsal müşterilerin farklı ihtiyaçlarının tek bir çatı altında birleştirilmesine imkan sağlayan teknoloji çözümleri sunmaktadır.

PASHA Bank, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak ve rehberlik sağlamak üzere, yatırım bankacılığı ve kurumsal bankacılık ürünleriyle hizmet vermektedir.

Bugüne kadar yurtiçinde Türk Lirası cinsinden bono ve sukuk ihraçlarının yanı sıra Azerbaycan’da da ABD Doları ve Euro cinsinden yaptığı tahvil ihraçlarıyla kaynak yapısını çeşitlendiren PASHA Bank, yatırım bankacılığı alanında yapılandırılmış sermaye piyasa araçları ile fon talep eden reel sektör şirketlerine uygun koşullarda kaynak sağlanmasına aracılık etmekte ve yatırımcılara sağlam teminat yapısı ve cazip getirili yatırım ürünleri sunmaktadır.