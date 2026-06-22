Ankara’da gerçekleştirilen kongrede Türkiye’nin farklı illerinden gelen federasyon delegeleri bir araya geldi. Yapılan seçim sonucunda, uzun yıllardır federasyonun başkanlığını yürüten ve aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanlığı görevini de sürdüren Bendevi Palandöken, bir kez daha üyelerin desteğini alarak görevine devam etme yetkisi kazandı.

Kongrede esnaf ve sanatkarların karşı karşıya bulunduğu ekonomik gelişmeler, sektörel sorunlar ve çözüm önerileri de ele alındı. Katılımcılar, bakkal ve bayi esnafının rekabet gücünün artırılması, yerel işletmelerin desteklenmesi ve esnafın finansmana erişiminin kolaylaştırılması konularında görüş alışverişinde bulundu.

Seçimlerin ardından oluşan yeni yönetim kurulunda Feridun Göner, Vakkas Katırlı, Erol Demirci, Ergün Çolak, Abdullah Akça, Şaban Kaya, Serdar Uzun, Ahmet Akdardağan, Süleyman Baday, Hikmet Ay, Hakan İnkaya ve Vildan Şamandar yer aldı.

Federasyonun denetim kurulu üyeliklerine ise Murat Zobu, Mehmet Olgaç ve Mustafa Akdemir seçildi.

Yeniden başkan seçilen Bendevi Palandöken’in önümüzdeki dönemde de esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözümü, sektörel dönüşüm süreçleri ve küçük işletmelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık vermesi bekleniyor.