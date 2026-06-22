16 ülkeden 7 bini aşkın Koç Topluluğu çalışanının bir araya geldiği müsabakalarda 21 branş ve 31 kategoride 836 takım yarıştı. Koç Topluluğu bünyesindeki Abdülmecid Efendi Korusu'ndaki kapanış törenine Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, Koç Holding ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Koç Topluluğu çalışanları ve aileleri de katıldı.

Bu yıl kuruluşunun 100’üncü yılını kutlayan Koç Topluluğu’nun kurucusu merhum Vehbi Koç’un 1989 yılında çalışanların sosyal yaşamlarını desteklemek, bireysel ve takım sporlarında yer almalarını teşvik etmek, spor sayesinde şirketler arası sinerji ve dayanışmayı artırmak amacıyla başlattığı ve Türkiye’nin ilk kurumsal şenliği olma özelliğini taşıyan Koç Topluluğu Spor Şenliği, 14 Şubat – 7 Haziran 2026 tarihleri arasında 37. kez düzenlendi. Şenlik, 16 ülkeden bir araya gelen 7 bini aşkın Koçlu sporcunun katılımıyla küresel bir spor organizasyonu olarak gerçekleşti. Abdülmecid Efendi Korusu’nda gerçekleşen Koç Topluluğu Spor Şenliği Kapanış Töreni’nde 10 binin üzerinde Koç Topluluğu çalışanı ve ailesi bir araya geldi.

Koç Topluluğu’nun dünyanın birçok ülkesindeki çalışanlarının her geçen yıl artan ilgisiyle büyüyen Koç Topluluğu Spor Şenliği’nde bu yıl toplam 21 branş ve 31 kategoride düzenlenen müsabakalarda 836 takım mücadele etti. Atletizm, basketbol, futbol, yüzme, voleybol, badminton, masa tenisi, bilardo, yelken, kürek, padel, bowling gibi çok çeşitli spor dallarında gerçekleşen şenlikte bu yıl ilk kez pickleball branşı da yer aldı.

Bu yıl üçüncü defa engel tanımayan sporcuların 6 farklı branşta dahil olduğu müsabakalarda mücadele eden sporcular azimleriyle tüm katılımcılara örnek olurken, Koç Topluluğu’na uzun yıllar katkı sağlayan Koç Emeklileri de kendilerine özel açılan 6 farklı branşa yoğun bir katılım gösterdiler. Ayrıca, bu yıl ikinci kez Koç Topluluğu Spor Kulübü tarafından Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki Umut Kentlerde yaşayan 10-14 yaş arası çocuklara yönelik spor turnuvaları düzenlendi. Çocukların sporla buluşmasını ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan turnuvalar; 3x3 basketbol, voleybol, futbol ve kros branşlarında gerçekleştirildi. Turnuvalarda dereceye giren çocuklar, Koç Topluluğu Spor Şenliği’nin kapanış törenine katılarak ödüllerini aldı.

Levent Çakıroğlu: “Çok uluslu, çok kültürlü yapımız küresel etki alanımızın göstergelerinden biri”



Koç Topluluğu Spor Şenliği kapanış töreninde konuşan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Özel bir yılda bir araya geldik. 100’üncü yılımızı kutluyoruz. 100 yıl çok az kuruma nasip olabilecek bir süreyi ifade ediyor. Bu sürenin ötesinde 100 yıl boyunca sürekli güçlenen, çıtasını yükselten, başarılarına yeni başarılar ekleyen, etki alanını genişleten bir Topluluğuz. Cumhuriyetimizle neredeyse yaşıtız. Her zaman ifade ediyorum, Cumhuriyetimizin vizyonunu iktisadi açıdan hayata geçirme konusunda liderlik etmiş bir Cumhuriyet kurumuyuz. Ekonomiye ve toplumsal hayata yaptığımız yatırımlarla, katkılarla ülkemizin muasır medeniyet yolculuğundaki öncülerinden biri olduk. Sadece ülkemizdeki değil, dünyanın dört bir yanındaki faaliyetlerimizle de ülkemizin itibarına katkıda bulunuyoruz. Türkiye dahil 16 ülkeden 7 binin üzerinde çalışma arkadaşımızın katıldığı, deyim yerindeyse bir olimpiyat düzenledik. Bu çok uluslu, çok kültürlü yapı da gücümüzün, etki alanımızın, küresel vizyonumuzun göstergelerinden biri.

Bu yılki Spor Şenliği’nde Koç Topluluğu Spor Kulübü’nün öncülüğünde Umut Kentlerde açılan spor okulları öğrencilerinin de yer aldığını ifade eden Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugünkü törenimizde beni heyecanlandıran konulardan bir tanesi de Umut Kentlerimizdeki sevgili evlatlarımızın da bizimle beraber olmaları. Adıyaman, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş’taki çocuklarımız, gençlerimiz. Sayenizde enerjimiz bir kat daha arttı. Koç Topluluğu Spor Kulübümüzün Umut Kentlerde yaptığı faaliyetler sporun iyileştirici gücünü, çocuklarımız, gençlerimiz üzerindeki müspet etkisinin en güzel örneklerinden biri” dedi.

Umut Günal: “Spor Şenliğimize bu yıl da rekor bir katılım var”



Bu yıl 37’ncisi düzenlenen Koç Topluluğu Spor Şenliği’ne her yıl artan ilgiden duydukları mutluluğu ve gururu dile getiren Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal ise konuşmasında şunları aktardı: “Koç Topluluğu Spor Şenliğimize bu yıl da rekor bir katılım var. Toplam 7 bin 361 sporcu ve 800’ün üzerinde takım müsabakalarda yarıştı. Türkiye’de 7 bölgede spor şenlikleri düzenlendi. Emeklilerimiz ve engel tanımayan çalışma arkadaşlarımız da kendileri için düzenlenen branşlarda yarıştılar. Koç Holding İnsan Kaynakları olarak çalışma arkadaşlarımızın esenliği, fiziksel ve zihinsel sağlığını önceliklerimiz arasında yer alıyor. Koç Topluluğu Spor Kulübü’nü ve içinde bulunduğumuz Abdülmecid Efendi Korusu’nu da bu yaklaşımın çok önemli bir parçası olarak görüyoruz.”