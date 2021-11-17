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Biotrend Enerji, Halka Arzdan Elde Ettiği Geliri Tesis Yatırımlarına Dönüştürüyor

Türkiye’nin önde gelen yenilenebilir enerji üretim şirketlerinden Biotrend Enerji, geçtiğimiz Nisan ayında başarılı bir şekilde tamamladığı halka arzdan elde ettiği gelirini, devam eden enerji yatırımlarında ve büyüme fırsatlarında kullanıyor.

İş Dünyası 17.11.2021, 16:41 17.11.2021, 16:43
Biotrend Enerji, Halka Arzdan Elde Ettiği Geliri Tesis Yatırımlarına Dönüştürüyor

5 Ayrı Tesiste Üretim Kapasitesi Artışı

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kapasite artış başvurusuna olumlu yanıt verdiği Çine Biyokütle Enerji Santrali’nde kapasite artışına gidildi. 1,4 MWe kurulu güç kapasitesinde olan Çine Biyokütle Enerji Santrali, kabul işlemi ardından lisans gücü olan 13,60 MWe kurulu güç kapasitesine ulaştı.

Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi ise, 2 motor ünitesi ile 2,828 MWe kurulu güç kapasitesindeyken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na başvurusunun onaylanmasının ardından 1 motor ünitesiyle desteklenmesi sonrasında, toplamda 3 motor ünitesiyle 4,242 MWe kurulu güç kapasitesine ulaştı. Aynı kapsamda başvurusu onaylanan Balıkesir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi, mevcut 6 motor ünitesiyle 8,484 MWe kurulu güç kapasitesindeyken, 2 motor ünitesiyle desteklenmesi sonrasında toplamda 8 motor ünitesiyle 11,312 MWe kurulu güç kapasitesine ulaştı.

1 motor ünitesi ile 1,4 MWe kurulu güç kapasitesinde olan İnegöl Biyogaz Elektrik Üretim Tesisi ise; 1 motor ünitesiyle desteklenmesi sonrasında toplamda 2 motor ünitesiyle 2,8 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşırken, 17 adet motor ünitesi ile 24,99 MWe kurulu güç kapasitesinde olan İzmir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi; 5 motor ünitesiyle desteklenmesi sonrasında toplamda 22 motor ünitesiyle 32,34 MWe kurulu güç kapasitesine ulaştı.

İlhan Doğan: “Halka arz gelirlerimizi, devam eden enerji yatırımlarında ve büyüme fırsatlarında kullanıyoruz.”

Konuyla ilgili açıklama yapan Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan: “Halka arz gelirlerimizi, tesislerimizde kapasite artışı gerçekleştirerek yeniden ekonomiye kazandırmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Diğer tesislerimiz için de başvurularımızı yaparak, kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz aylarda da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile azınlık hissesine yatırım yapılması amacıyla sözleşme imzaladık. Biotrend EBRD birlikteliği, yalnızca Biotrend Enerji’nin mali gücünü kuvvetlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda kurumsal yönetim ve iklim riski yönetimini ilerletecek, daha yüksek çevre standartları ve satın alma uygulamalarını benimseyecek ve işyerinde cinsiyet eşitliğini destekleyecektir. Halka arz sonrası ödüle doymayan şirketimiz, sürdürülebilirlik çalışmaları çerçevesinde “Biyokütle Enerji Firması Ödülü’nün sahibi oldu. Aynı zamanda yine Biotrend ile T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Enerjimiz Geleceğimiz” ödülünü aldık. Biotrend Enerji karbon yönetiminde göstermiş olduğu başarılı yönetimden dolayı, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından gerçekleştirilen 7.İstanbul Karbon Zirvesi’nde “Düşük Karbon Kahramanı” ödülüne layık görüldü. Son olarak geçtiğimiz gün Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde “Yılın Yenilenebilir Enerji Markası” ödülünü aldık. Biotrend Enerji başarıya koşmaya devam edecek.” şeklinde konuştu.

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