Türkiye’ye giriş yapan İranlı vatandaşlar, ülkelerindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gümrük kapısında herhangi bir olağanüstü durum yaşanmazken, İran’dan gelen vatandaşlar yaşanan sorunların temelinde güvenlikten çok ekonomik sıkıntıların bulunduğunu dile getirdi. Bir İranlı vatandaş, özellikle dolar kurundaki sert yükselişin halk üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarına tepki gösterdi.

İran halkının ülkesini terk etmediğini ifade eden vatandaş, dışarıdan yansıtıldığı gibi ciddi bir güvenlik sorunu olmadığını savundu. Ancak ekonomik kayıpların her geçen gün arttığını söyleyen İranlılar, hayat şartlarının giderek zorlaştığını dile getirdi.

Afganistan, Suriye ve Irak’ta yaşanan süreçlere de dikkat çeken vatandaşlar, benzer senaryoların İran için gündeme gelmesinden endişe duyduklarını ifade etti. İranlılar, yaşanan gelişmelerin savaş değil, ekonomi kaynaklı olduğunu vurguladı.