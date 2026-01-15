ABD borsaları neden düştü?

Bankacılık sektöründen gelen bilançolar beklentilerin üzerinde kâr göstermesine rağmen hisseler değer kaybetti.

Citigroup hisseleri %3,3

Bank of America hisseleri %3,8

Wells Fargo hisseleri %4,6 düştü

Yani kârlar iyi gelse bile yatırımcılar hisseleri satmayı tercih etti.

Ekonomik veriler ne dedi?

ABD’den gelen veriler genel olarak ekonominin güçlü kaldığını gösterdi:

Üretici fiyatları (ÜFE) kasımda beklendiği gibi aylık %0,2 arttı, yıllık artış ise %3 ile beklentilerin biraz üstünde oldu.

Perakende satışlar kasımda %0,6 artarak tahminlerin üzerine çıktı. Bu, Amerikalıların harcamaya devam ettiğini gösteriyor. İnşaat maliyetleri yüzde 23,93 arttı İçeriği Görüntüle

Cari açık üçüncü çeyrekte %9,2 azaldı.

İkinci el konut satışları aralıkta %5,1 arttı.

Fed ne diyor? (Bej Kitap özeti)

ABD Merkez Bankası’nın raporuna göre:

Ekonomi kasım ortasından bu yana yavaş ama istikrarlı şekilde büyüyor.

İstihdamda büyük bir değişim yok, maaş artışları ise normal seviyelere dönmüş durumda.

Fiyat artışları genel olarak ılımlı seyrediyor.

Bazı şirketler, gümrük vergileri nedeniyle artan maliyetleri artık müşterilere yansıtmaya başlamış.

Gelecek beklentisi nasıl?

Fed’e göre görünüm hafif iyimser. Çoğu bölgede önümüzdeki aylarda da sınırlı ama devam eden bir büyüme bekleniyor.

ABD ekonomisi güçlü sinyaller vermeye devam ediyor ama buna rağmen yatırımcılar temkinli. Bu da borsalarda satışlara ve düşüşe yol açtı. Ekonomi iyi, piyasa havası ise şimdilik karamsar.