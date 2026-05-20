Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı’nda partililere ve kamuoyuna hitap etti. Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Erdoğan, Türkiye'nin geleceğinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini vurguladı.

Cumartesi günü Kocaeli’nde düzenlenen ve tarihî bir katılıma sahne olan gençlik buluşmasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarım asırlık siyasi hayatı boyunca her zaman gençlerle yol yürüdüğünü belirterek, "Gençleri hafife alan, gençlere sırtını dönen bir hareketin başarı şansı yoktur" dedi.

"23,5 Yıldır Sizi Dinleyen Bir İktidar İş Başında"

Genç kuşağın taleplerine ve hayallerine her zaman öncelik verdiklerini ifade eden Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın tüm gençleri eşit gördüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençliğe yönelik vizyonunu şu sözlerle özetledi:

"Sevgili genç kardeşlerim; sizi dinleyen, sizi doğru anlayan, size kıymet ve ehemmiyet veren bir iktidar 23,5 yıldır iş başındadır. Sizin sporda, sanatta, bilimde, ilimde, kültürde, siyasette ve bürokraside hak ettiğiniz yere gelmenizi çok önemsiyoruz. Biz size inanıyoruz, size güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını inşallah sizler tamamlayacaksınız."

"Bir Olacağız, İri Olacağız, Diri Olacağız"

Konuşmasında millî birlik duygusuna ve vatan sevgisine de geniş yer ayıran Erdoğan, gençlere seslenerek bu ülkenin tüm zenginliklerinin ve şanlı tarihinin onlara emanet olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin küresel ölçekteki gücüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı, konuşmasını şu güçlü çağrıyla tamamladı:

"Bu cennet vatan sizin: Her şehri ayrı güzel, her köşesinden tarih fışkıran bu topraklar sizin."

"Bu büyük devlet sizin: Dostuna güven, düşmanına korku salan bu devlet sizin." Erdoğan TOBB Töreninde Konuştu: "Türkiye Ekonomisini Şoklara Karşı Dirençli Hale Getirdik" İçeriği Görüntüle

"Bu şanlı bayrak sizin: Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan bayrak sizin."

"Hedef Büyük Türkiye: Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Büyük Türkiye'yi bu asrın parlayan yıldızı yapacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genç odaklı ve coşkulu açıklamaları, salondaki partililer ve gençler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.