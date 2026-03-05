Tahran’dan yapılan açıklamada, İran’ın tüm ülkelerin özellikle de Müslüman ve komşu devletlerin egemenliğine saygı duyduğu vurgulanarak, “Silahlı kuvvetlerimizin Azerbaycan’a İHA fırlattığı yönündeki iddialar doğru değildir” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca bölgede Müslüman ülkeler arasındaki ilişkileri bozmak amacıyla benzer provokasyonların daha önce de gerçekleştirildiği savunuldu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Azerbaycan devlet televizyonu AnewZ’e verdiği röportajda iddiaları reddetti. Garibabadi, İran’ın Azerbaycan’ı hedef almadığını belirterek, “Biz komşu ülkeleri hedef almıyoruz. İran’ın politikası yalnızca düşmanlarına ait askeri üsleri hedef almaktır” dedi.

Garibabadi, bölgede İran’a yönelik saldırılarda kullanıldığı belirtilen ABD ve İsrail’e ait askeri unsurların hedef alınabileceğini daha önce de açıkladıklarını hatırlatarak, “Eğer İran’a saldırı amacıyla kullanılan askeri üsler varsa, bunlar bizim için meşru hedef olur” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran topraklarından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne iki İHA ile saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Açıklamaya göre İHA’lardan biri Nahçıvan Havalimanı’nın terminal binasına isabet ederken, diğeri Şakarabad köyündeki bir okulun yakınına düştü. Saldırıda iki sivilin yaralandığı bildirildi.

Bakü yönetimi, olayın ardından İran’ın Azerbaycan Büyükelçisi Mojtaba Demirchilou’yu Dışişleri Bakanlığı’na çağırmış ve Azerbaycan’ın karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu açıklamıştı.