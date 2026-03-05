Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'a ait iki adet kamikaze tipli insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan topraklarına düşmesini kınayarak, "Saldırıların sorumluluğu tamamen İran'a ait" dedi.

Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Nahçıvan Havalimanı, İran'a ait kamikaze tipli insansız hava aracının (İHA) saldırısına uğradı. Aynı saldırıda bir İHA da Şekerabad köyünde okul binasının yakınına düştü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran topraklarından gerçekleştirilen İHA saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. İHA'ların teknik özelliklerinin ve saldırıların detaylarının araştırıldığı belirtilen açıklamada, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, herhangi bir askeri gereklilik olmadığı halde İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemiz topraklarında sivil altyapıya karşı gerçekleştirilen saldırıları kesin bir şekilde kınamaktadır. Gerçekleşen olayda sorumluluğun tamamen İran'a ait olduğu vurgulanmıştır. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ülkemizin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması, sivil kişilerin ve sivil altyapının güvenliğinin sağlanması için gerekli karşılık tedbirlerini hazırlamaktadır ve bu saldırılar cevapsız bırakılmayacaktır" denildi.