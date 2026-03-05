İran ordusundan yapılan açıklamada, “Dost ve komşu ülke olan Türkiye’nin egemenliğine saygı duyuyoruz. Türkiye topraklarına herhangi bir füze atılmamıştır” denildi.

Açıklama, Türkiye’nin güneyinde tespit edilen ve hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilen balistik mühimmatın ardından geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün yaptığı açıklamada, İran’dan ateşlenen ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türk hava sahasına yöneldiği belirlenen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildiğini duyurmuştu.

MSB’nin açıklamasında, Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen mühimmat parçasının ise tehdit havada etkisiz hale getirildikten sonra önleme yapan hava savunma sistemine ait olduğu belirtildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.