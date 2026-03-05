İddia, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde gündeme geldi.

Irak’taki Kürt gruplar koalisyon kurdu

Axios’un ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberine göre Irak’ta bulunan beş muhalif Kürt grup, İran rejimine karşı savaşmak amacıyla bir koalisyon oluşturdu.

Haberde, son haftalarda yüzlerce silahlı militanın Irak sınırından İran tarafına geçirildiği ve İran’ın kuzeybatısında operasyon hazırlıkları yapıldığı ileri sürüldü.

Amaç: İran’da iç isyanı tetiklemek

Habere göre planın hedefi, İran içinde belirli bir bölgeyi ele geçirerek rejime doğrudan meydan okumak ve daha geniş bir iç ayaklanmayı tetiklemek.

ABD’li bir yetkili, Kürt güçlerinin bu amaç doğrultusunda desteklendiğini ifade ederken, İsrailli bir yetkili ise savaşın ilk aşamasının hava saldırılarıyla başladığını, ilerleyen süreçte istihbarat operasyonlarının da devreye girebileceğini söyledi.

Planın kaynağı Netanyahu ve Mossad iddiası

Axios’a konuşan bir başka ABD’li yetkili, Kürt grupların İran’a karşı desteklenmesi fikrinin ilk olarak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Mossad tarafından ortaya atıldığını öne sürdü.

Haberde, CIA’nın daha sonra plana dahil olduğu ve askeri koordinasyon konusunda görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Ayrıca İsrailli yetkililerin, Kürt gruplara askeri desteğin yanı sıra rejim sonrası İran’da bir Kürt özerk bölgesi kurulması için siyasi destek vaat ettiği iddia edildi.

“Yeterli askeri güçleri olmayabilir” uyarısı

Ancak haberde bazı yetkililerin planın risklerine de dikkat çektiği aktarıldı. Bir kaynak, İran’daki Kürt grupların yeterli askeri kapasiteye sahip olmayabileceğini belirterek “sonunda kolay hedef haline gelebilirler” değerlendirmesinde bulundu.

CNN de benzer iddiayı gündeme getirmişti

Benzer bir iddia daha önce CNN tarafından da gündeme taşınmıştı. CNN, ABD yönetiminin İran’da rejim karşıtı hareketleri güçlendirmek amacıyla Kürt grupların silahlandırılmasını değerlendirdiğini öne sürmüştü.

Haberde ayrıca ABD yönetiminin, İran rejimini zayıflatmak amacıyla İran’daki muhalif gruplar ve Irak’taki Kürt liderlerle temaslarını artırdığı ileri sürülmüştü.