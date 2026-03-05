İran basınında bazı kaynaklar, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sırasında başkent Tehran’ın Narmek Mahallesi’nde düzenlenen bir saldırıda Ahmedinejad’ın korumalarıyla birlikte hayatını kaybettiğini öne sürmüştü. Kısa sürede yayılan bu iddialar sosyal medyada ve bölge basınında geniş yankı uyandırdı.

Ancak Ahmedinejad’a yakın bir isim, Türk basınına yaptığı açıklamada bu haberlerin asılsız olduğunu belirterek, “Ahmedinejad hayatta ve sağlık durumu iyi” ifadelerini kullandı.

Son günlerde İran’da yaşanan gerilim ve saldırılar nedeniyle ülkedeki önemli siyasi isimlere ilişkin doğrulanmamış birçok iddia ortaya atılırken, Ahmedinejad hakkındaki ölüm haberinin de bu tür spekülasyonlardan biri olduğu değerlendiriliyor.