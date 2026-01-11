Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 217’ye yükselirken, gelişmeler uluslararası arenada da yankı buluyor. Londra’da İran Büyükelçiliği önünde dikkat çeken bir protesto gerçekleşirken, sürgündeki Rıza Pehlevi İran halkına “sokakları terk etmeyin” çağrısı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran’daki gelişmelere ilişkin “ABD yardıma hazır” mesajı verdi.

İran’da can kaybı artıyor

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’nın (HRANA) verilerine göre, gösterilerin 14. gününde çıkan olaylarda 37’si güvenlik görevlisi, 4’ü sağlık çalışanı olmak üzere toplam 217 kişi hayatını kaybetti. Olaylarda 2 bin 600’ü aşkın kişi yaralanırken, 2 bin 638 kişi gözaltına alındı. İranlı yetkililer ise ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Tahran’da isminin açıklanmasını istemeyen bir doktor, Time dergisine verdiği demeçte, başkentteki altı hastanede çoğu gerçek mermiyle vurulmuş en az 217 protestocunun ölümünün kaydedildiğini söyledi. BBC Farsça Servisi de hastane kaynaklarına dayandırdığı haberinde, çok sayıda gencin baş ve kalp bölgesine isabet eden kurşunlarlahayatını kaybettiğini aktardı. Kuzeydoğudaki Neyşabur kentinde ise yetkililerin askeri tüfekler kullanarak en az 30 kişiyi öldürdüğü iddia edildi.

Kamu binaları ve camiler hedef alındı

Protestolar sırasında Kerec kentindeki bir belediye binası ile Tahran’ın Saadat Abad semtinde bulunan El-Rasul Camii ateşe verildi. İran basını, 8 Ocak’ta Tahran’da şiddetlenen olaylarda çok sayıda otobüs ve ambulansın yanı sıra 24 ev, 25 cami, 2 hastane ve 26 bankanın kundaklandığını duyulduğunu aktardı. Olayların ardından İran yönetimi ülke genelinde internet erişimini kısıtladı.

Londra’da İran Büyükelçiliği’nde sembolik eylem

İngiltere’nin başkenti Londra’da İran’daki protestolara destek amacıyla İran Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösterilere 500 ila bin kişi katıldı. Güvenlik barikatlarını aşan bir protestocu, büyükelçilik binasının balkonuna çıkarak İran İslam Cumhuriyeti bayrağını indirdi ve yerine 1979 devrimi öncesine ait güneş ve aslan figürlü eski İran bayrağını açtı.

Londra polisi olaylarla bağlantılı olarak 2 kişiyi gözaltına aldığını, izinsiz giriş şüphesiyle bir kişinin daha arandığını açıkladı. İran’ın Londra Büyükelçiliği ise bayrağın yeniden yerine asıldığını belirten bir fotoğraf paylaşarak, “İran’ın bayrağı gönderdedir” açıklamasında bulundu.

Pehlevi’den protestoculara çağrı

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi, yayımladığı video mesajda İran’daki göstericilere seslendi. Rejimin zayıfladığını savunan Pehlevi, çok sayıda güvenlik gücü mensubunun görevini terk ettiğini veya halka baskı uygulama emirlerine uymadığını iddia etti. Pehlevi, “Yalnız değilsiniz. Sokakları terk etmeyin” çağrısında bulundu.

Trump: “ABD yardıma hazır”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, “İran belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor. ABD yardıma hazırdır” ifadelerini kullandı. Trump, daha önce yaptığı değerlendirmelerde de İran’daki gelişmeleri yakından izlediklerini ve olası bir şiddet artışına karşı müdahale seçeneklerinin masada olduğunu söylemişti.

Protestoların başlangıcı

İran’da protestolar, 28 Aralık 2025’te Tahran Büyük Çarşı’da esnafın başlattığı eylemlerle başladı. Kısa sürede ülke geneline yayılan gösterilerde protestocular, İran dini lideri Ali Hamaney’i hedef alan sloganlar atıyor. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, yaralanan polis sayısının 568’e, Besic mensubu sayısının ise 66’ya yükseldiğini açıklamıştı.