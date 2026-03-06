Naeini, “Yeni silahlarımız yolda. Bu teknolojiler henüz büyük ölçekte konuşlandırılmadı. Düşman, her yeni operasyon dalgasında acı verici darbeler almaya hazır olmalı” ifadelerini kullandı.

İran kamu yayıncısı Press TV’ye konuşan Naeini, “Gerçek Vaat 4 Operasyonu” kapsamında şu ana kadar yapılan saldırılarda İran’ın gerçek askeri kapasitesinin yalnızca küçük bir bölümünün kullanıldığını savundu. Naeini, savaşın uzaması ihtimaline karşı tüm hazırlıkların tamamlandığını da vurguladı.

Trump’tan İran güvenlik güçlerine çağrı

ABD Başkanı Donald Trump ise günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada İran’daki güvenlik güçlerine silah bırakma çağrısında bulundu. Trump, “İran Devrim Muhafızları’nın tüm üyelerine, orduya ve polise silahlarını bırakmaları çağrısında bulunuyorum. İran halkının ayağa kalkarak ülkesini geri alma zamanı geldi” dedi.

Silah bırakan İran güvenlik güçlerine dokunulmazlık sağlanacağını belirten Trump, “Size dokunulmazlık vereceğiz ve tarihin doğru tarafında olma imkânı tanıyacağız. Tam dokunulmazlık ile güvende olacaksınız ya da kaçınılmaz bir ölümle yüzleşeceksiniz” ifadelerini kullandı.