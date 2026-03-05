NATO: “5. maddenin uygulanması söz konusu değil”

Rutte yaptığı açıklamada, NATO’nun kolektif savunma mekanizmasını düzenleyen 5. maddenin yürürlüğe girme kriterlerinin bilinçli olarak belirsiz bırakıldığını belirtti. “Stratejik belirsizlik” politikasının rakip aktörlerin risk hesaplarını zorlaştırdığını ifade eden Rutte, gerçek bir saldırı durumunda NATO’nun vakit kaybetmeden gerekli adımları atacağını vurguladı.

Rutte ayrıca, Türkiye’de düşürülen İran füzesine ilişkin olarak NATO’nun gelişmeleri yakından takip ettiğini, ancak mevcut durumda 5. madde kapsamında bir değerlendirme yapılmadığını söyledi.

Çatışmalar 6. gününde

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede karşılıklı operasyonlar devam ediyor. İran yönetimi, hedeflerine ulaşana kadar savaşı sürdüreceğini açıklarken, İsrail ise İran ve müttefiklerine yönelik saldırılarını genişletti.

İran Sağlık Bakanlığı’na göre saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1045’e yükseldi.

Bölgesel gerilim genişliyor

Savaşın etkileri yalnızca İran ve İsrail ile sınırlı kalmadı. İran’dan ateşlenen bir insansız hava aracının Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne düşmesi sonucu iki kişinin yaralandığı bildirildi. Azerbaycan yönetimi, saldırı nedeniyle İran’ın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Öte yandan Katar’ın başkenti Doha’da da bir füze tehdidi nedeniyle hava savunma sistemleri devreye girdi. Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye doğru fırlatılan bir füzenin engellendiğini açıkladı.

Avrupa ve müttefiklerden askeri hareketlilik

Gerilimin büyümesi üzerine Avrupa ülkeleri de bölgeye askeri unsurlar gönderiyor. İspanya, Doğu Akdeniz’e “Cristobal Colon” fırkateynini sevk etme kararı aldı. Geminin Fransız uçak gemisi “Charles de Gaulle” liderliğindeki donanma grubuna katılacağı açıklandı. Fransa ise Orta Doğu’daki bazı askeri üslerini ABD uçaklarının kullanımına açtı.

Göç hareketliliği artıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği United Nations High Commissioner for Refugees, çatışmaların bölgede önemli bir nüfus hareketliliğine yol açtığını açıkladı. Ajans, saldırıların ilk iki gününde yaklaşık 100 bin kişinin Tahran’dan ayrıldığını bildirdi.

Lübnan’da ise 58 bin kişinin toplu barınma alanlarına sığındığı belirtilirken, bölgedeki insani durumun giderek ağırlaştığı ifade ediliyor.

Çatışmalar sürerken uluslararası toplumdan ateşkes çağrıları yükselmeye devam ediyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, askeri operasyonların en kısa sürede durdurulması gerektiğini belirterek diplomasi çağrısında bulundu.