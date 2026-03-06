Van’ın Saray ilçesinde yer alan ve Türkiye’nin İran’a açılan önemli sınır kapılarından biri olan Kapıköy Gümrük Kapısı’nda İranlı vatandaşların dönüşleri sürüyor. Yetkililerin aldığı tedbirler kapsamında iki ülke arasında günübirlik yolcu geçişlerinin karşılıklı olarak durdurulduğu, ticari yük taşımacılığının ise kontrollü şekilde devam ettiği öğrenildi.

Türkiye’ye turistik amaçlarla geldiklerini belirten bazı İranlı vatandaşlar, ülkelerinde yaşanan gelişmeler nedeniyle planladıklarından daha erken dönmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Bir İranlı vatandaş, Türkiye’de bir süre daha kalmayı düşündüklerini ancak savaşın başlamasıyla birlikte geri dönme kararı aldıklarını söyledi. Türkiye’nin birçok güzel turistik noktası bulunduğunu belirten vatandaş, İstanbul’da Sultanahmet’i de ziyaret ettiklerini ancak yaşanan gelişmeler nedeniyle ülkelerine dönerek halklarının yanında olmak istediklerini dile getirdi.

Sınır kapısında bekleyen başka bir İranlı ise ülkesine destek olmak için dönme kararı aldığını belirterek, memleketine zarar verildiğini ve bu nedenle insanların yanında olmak istediğini ifade etti.

İran’da internet kesintileri nedeniyle gelişmeleri sağlıklı şekilde takip edemediklerini söyleyen bazı vatandaşlar da ülkeye dönerek yaşananları yerinde görmek istediklerini belirtti.

Savaş nedeniyle planladığından daha erken döndüğünü söyleyen bir başka İranlı vatandaş ise askerlik görevini yerine getirmek üzere ülkesine gittiğini söyledi. İran’da askerlik süresinin iki yıl olduğunu ifade eden vatandaş, ülkesine destek olmak için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

İstanbul’dan Van’a gelerek Kapıköy Gümrük Kapısı üzerinden İran’a geçmek isteyen bir başka kişi de İran’daki bazı kentlerin hedef alındığını, bu nedenle geri dönme kararı aldıklarını ifade etti.