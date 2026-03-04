İran: "Uyarıları Dikkate Almayanlar Hedef Oldu"

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın "savaş koşulları" altında olduğunu yineledi. Yapılan açıklamada, bölgenin güvenli olmadığına dair defalarca uyarı yapılmasına rağmen rotasını değiştirmeyen 10 petrol tankerinin füze ve insansız hava araçları (İHA) ile vurulduğu belirtildi.

İran tarafı, ABD ve İsrail’in saldırılarını gerekçe göstererek boğazın ticari geçişlere kapatıldığını resmen ilan etmiş durumda. Tahran yönetimi, bölgeden geçmeye teşebbüs edecek her türlü geminin "hedef" olduğu konusunda sert bir duruş sergiliyor.

Trump’tan "Güvenli Koridor" ve Sigorta Hamlesi

İran’ın bu hamlesine Washington kanadından yanıt gecikmedi. ABD Başkanı Donald Trump, küresel enerji akışının kesintiye uğramasına izin vermeyeceklerini belirterek şu adımları duyurdu:

Askeri Refakat: ABD Donanması, gerek görüldüğü takdirde Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlere eşlik etmeye başlayacak.

Finansal Güvence: ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu (DFC) aracılığıyla, Körfez’deki deniz ticareti için "siyasi risk sigortası" ve finansal garanti sağlanacak.

Sert Mesaj: Trump, "ABD dünyanın en büyük ekonomik ve askeri gücüdür. Enerji akışını ne pahasına olursa olsun sağlayacağız" diyerek ilave adımların sinyalini verdi.

Küresel Piyasalarda "Hürmüz" Alarmı

Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin fiilen durma noktasına gelmesi, dünya petrol arzının yaklaşık %20'sini tehdit ediyor. Tankerlerin hedef alınmasıyla birlikte denizcilik devleri rotalarını değiştirirken, bölgede yüzlerce geminin bekleyişi sürüyor. Uzmanlar, krizin derinleşmesi durumunda enerji fiyatlarında ve küresel enflasyonda önü alınamaz bir yükseliş yaşanabileceği konusunda uyarıyor.