İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Maskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ile görüşme gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi ziyaret kapsamında Umman'ın başkenti Maskat'a geldi. Havalimanında Ummanlı yetkililer tarafından karşılanan Arakçi, Umman Dışişleri Bakanlığına geçti. Arakçi, bakanlıkta Ummanlı mevkidaşı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ile görüştü. Görüşmeye dair henüz detaylı açıklama yapılmadı.

Hürmüz Boğazı ele alınacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi dün ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu ziyaret, bölgesel gelişmeler, özellikle de Hürmüz Boğazı sorunu konusunda İran-Umman ikili istişarelerinin devamı niteliğinde gerçekleştirilecek. Ziyaret sırasında İran ve Umman Dışişleri Bakanları, mutabakat zaptının 5. maddesi uyarınca Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin güvenli geçişi için uygun mekanizmaların düzenlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunacak' ifadelerini kullanmıştı.