Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Bu hafta içerisinde ev sahipliğinizde başarıyla icra edilen NATO Liderler Zirvesi de ülkemizin uluslararası etki gücünün açık bir yansıması olmuştur' dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Milli Savunma Üniversitesinde gerçekleşen 16'ncı Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile 8'inci Dönem Kuvvet Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Bakan Güler, 'Cumhurbaşkanım, Azerbaycan Savunma Bakanım, kahraman silah ve mesai arkadaşlarım, değerli misafirlerimiz, sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, yoğun mesainiz arasında törenimizi teşrif ederek bizleri onurlandırdığınız için şükranlarımızı arz ediyoruz. Müşterek Komuta Kurmay ve Komuta Kurmay Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan personelimizin mezuniyetlerinin kendilerine ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum' diye konuştu.

'Milli güvenliğimizi ilgilendiren her konuda gerekli tedbirleri kararlılıkla alıyoruz'

Türkiye'nin tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Bakan Güler, 'Sayın Cumhurbaşkanım, jeopolitik kırılmaların yaşandığı günümüzde uluslararası sistemde dengeler hızla değişmekte, geniş bir sahada çatışmalar savaşlar ve güvenlik krizleri aynı anda vuku bulmaktadır. Özellikle yakın coğrafyamızda meydana gelen gelişmeler güvenlik ve savunma konularının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye olarak tüm gelişmeleri yakından takip ediyor; zatıalilerinizin liderliğinde yürütülen etkin diplomasi ve güçlü devlet iradesi doğrultusunda milli güvenliğimizi ilgilendiren her konuda gerekli tedbirleri kararlılıkla alıyoruz. Pek çok kriz ve ihtilafın çözümünde ortaya koyduğumuz yapıcı tutum yürüttüğümüz diplomatik girişimler insani yardımlarımız ve kahraman ordumuzun farklı coğrafyalarda üstlendiği görevler ülkemizin uluslararası alandaki saygınlığını ve etkisini daha da artırmaktadır' şeklinde konuştu.

'NATO Liderler Zirvesi de ülkemizin uluslararası etki gücünün açık bir yansıması olmuştur'

NATO Liderler Zirvesinden bahseden Bakan Güler, 'Bu hafta içerisinde ev sahipliğinizde başarıyla icra edilen NATO Liderler Zirvesi de ülkemizin uluslararası etki gücünün açık bir yansıması olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanım, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına zatıdevletlerine şükranlarımı sunuyorum. Yaşanan krizler ve savaşlar göstermektedir ki güçlü ordular; modern silah sistemleriyle birlikte stratejik düşünebilen, doğru analiz yapabilen, değişen şartlara hızla uyum sağlayabilen, nitelikli personelle ayakta kalabilmektedir. Esasen günümüzün harekat ortamı; askeri gücün ve yüksek teknolojiye sahip olmanın yanı sıra bilgiye hakim olmayı, öngörü geliştirmeyi çok boyutlu değerlendirme yapabilmeyi ve doğru zamanda doğru karar verebilmeyi zorunlu kılmaktadır' ifadelerini kullandı.

'Kurmaylık eğitimini Türk Silahlı Kuvvetlerimizin geleceğini şekillendiren stratejik bir yatırım olarak değerlendiriyoruz'

Bugün mezun olan kurmay subayların Milli Savunma Üniversitesinde aldıkları bilgi ve tecrübelerle görevlerini yüksek bir vazife bilinciyle hareket edeceklerini söyleyen Bakan Güler, 'Ancak çok iyi biliyoruz ki teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin onu etkin şekilde kullanacak insan kaynağı her zaman en belirleyici unsur olmaya devam edecektir. Bu nedenle eğitim faaliyetlerini personelimizin niteliğini ve liderlik kapasitesini geliştirmeyi önceliklerimiz arasında görüyoruz. Askerlik mesleğinde önemli bir gelişim aşaması olan kurmaylık eğitimini de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin geleceğini şekillendiren stratejik bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. Milli Savunma Üniversitemiz bünyesinde yürütülen Müşterek Komuta Kurmay ile Komuta ve Kurmay Eğitimleri; müşterek harekat anlayışına sahip stratejik seviyede düşünebilen, değişen güvenlik ortamını doğru okuyabilen lider personelin yetiştirilmesine büyük katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede bugün mezun olan kurmay subaylarımız da burada edindikleri bilgi ve tecrübelerin ışığında üstlenecekleri her görevde yüksek bir vazife bilinciyle hareket edeceklerdir' dedi.

Eğitimlerini tamamlayan askeri personeli tebrik eden Bakan Güler, 'Sözlerime son verirken dost, kardeş ve müttefik ülkelerden gelerek eğitimlerini başarıyla tamamlayan misafir askeri personeli de yüksek müsaadenizle kutluyorum. Burada kurulan dostlukların ve paylaşılan bilgi birikiminin ülkelerimiz arasındaki iş birliğine ve karşılıklı anlayışa önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle; Mete Han'dan Sultan Alparslan'a Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, Gazilerimize şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Mezun olan arkadaşlarımı da bir kez daha gönülden tebrik ediyor kendilerine görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bugünkü güçlü seviyesine gelmesinde desteğinizi hiçbir zaman esirgemeyerek bu anlamlı günde törenimizi teşriflerinizle bizleri onurlandırdığınız için zatıdevletlerine bir kez daha şükranlarımı sunuyor sizleri saygıyla selamlıyorum' dedi.

Törende Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcıları da yer aldı.