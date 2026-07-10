İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede!

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Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 'Lübnan Başbakanı'nın değerli eşi Sahar Selam Hanımefendi'yi İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, ülkelerimiz arasındaki dostluğun daim olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın eşi Sahar Selam ile bir araya geldi.

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