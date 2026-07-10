Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin uluslararası alandaki etkinliğinin her geçen gün arttığını belirterek, 'Son 23 çeyrektir istikrarlı şekilde büyüyen ekonomimiz ve artan istihdamımızla Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya'da katıldığı programda Türkiye'nin uluslararası alandaki konumu, ekonomik büyümesi, istihdam politikaları ve deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin bu hafta Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne başarıyla ev sahipliği yaptığını belirten Bakan Işıkhan, zirvenin ülkenin uluslararası alandaki etkinliğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen organizasyonda dünya liderlerinin önemli kararlar aldığını ifade eden Işıkhan, Türkiye'nin güvenlikten ekonomiye, ticaretten diplomasiye kadar birçok alanda küresel ölçekte etkin rol üstlendiğini kaydetti. Türkiye'nin bölgesinde barışın, istikrarın ve kardeşliğin teminatı olduğunu ,ifade eden Işıkhan, 'Daha adil bir dünya için daha güçlü bir Türkiye'yi her platformda savunmaya devam ediyoruz. Ülkemiz, siyasi ve ekonomik istikrarını korurken küresel meselelerde de daha etkin ve kararlı adımlar atmaktadır. Birlik ve beraberliğimiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmamızdaki en büyük gücümüzdür' dedi.

Ekonomide elde edilen başarılara da değinen Işıkhan, Türkiye'nin son 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirterek, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı kalkınma politikalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Çalışma hayatının güçlendirilmesi amacıyla yeni projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini aktaran Işıkhan, 'İşverenlerimizin ve çalışanlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Nitelikli iş gücünü artıracak, üretimi destekleyecek ve çalışma hayatının yapısal sorunlarını çözecek adımları kararlılıkla atıyoruz' diye konuştu.

Depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Malatya'nın yeniden ayağa kalkma sürecine de değinen Bakan Işıkhan, devletin tüm imkanlarıyla bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, 'Malatya'nın yeniden eski gücüne kavuşacağına ve çok daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğine yürekten inanıyorum. Şehirleşmeden çalışma hayatına kadar her alanda yaraları sarmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Malatya'nın istihdam verilerini de paylaşan Işıkhan, kentte istihdamın yüzde 53,5'inin hizmet, yüzde 34,2'sinin sanayi, yüzde 12,3'ünün ise tarım sektöründe gerçekleştiğini söyledi. 2002 yılından bu yana İŞKUR aracılığıyla 188 bin kişinin işe yerleştirildiğini, aktif iş gücü programlarından ise 90 bin 757 vatandaşın yararlandığını kaydetti. Deprem sonrası sağlanan desteklere ilişkin bilgi veren Işıkhan, kısa çalışma ödeneği kapsamında Malatya'da 14 bin 132 kişiye 126 milyon lirayı aşan ödeme yapıldığını, işsizlik ödeneği kapsamında ise 84 bin 380 vatandaşa yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira destek sağlandığını belirtti. Sosyal güvenlik alanında da önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Bakan Işıkhan, Malatya'da aktif sigortalı sayısının 2002 yılında 110 bin 644 iken 2026 yılı Mart ayı itibarıyla 227 bin 31'e yükseldiğini, iş yerlerine sağlanan teşvik tutarının ise 7,5 milyar lirayı aştığını söyledi.

Konuşmasının sonunda Türkiye'nin yatırım, üretim ve istihdam odaklı büyüme hedeflerinden taviz vermeden yoluna devam edeceğini ifade eden Bakan Işıkhan, birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Yüzyılı hedeflerinin gerçekleştirileceğini ifade etti.