"Gazze'de sustunuz, şimdi Lübnan'ı da yok ediyorlar" sözleri gündem oldu.

Birleşmiş Milletler'de görev yapan Kanadalı bir diplomatın Gazze ve Lübnan'daki gelişmelere ilişkin yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Konuşmasında uluslararası toplumun sessizliğini sert sözlerle eleştiren diplomat, "Gözlerinizi açın artık. Vicdanınız nerede? Ahlakınız nerede?" ifadeleriyle dünyaya seslendi.

Lübnan'dan yeni döndüğünü belirten diplomat, Gazze'de yaşananlara sessiz kalınmasının benzer bir yıkımın bugün Lübnan'da yaşanmasına zemin hazırladığını ifade etti. Ayakta kalan neredeyse hiçbir köyün kalmadığını söyleyen diplomat, son bir ay içinde yaklaşık 3 bin kişinin yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Gazze'de yardım faaliyetleri yürüttüğü sırada üç çalışma arkadaşını kaybettiğini anlatan diplomat, hükümetlerin sessizliğine tepki göstererek, insani değerleri savunan insanların adeta suçlu gibi gösterildiğini söyledi. Uluslararası toplumun yaşanan insani felakete karşı daha güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini vurgulayan konuşma, sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.

Konuşmanın yer aldığı video kısa sürede farklı platformlarda geniş kitlelere ulaşırken, diplomatın Gazze ve Lübnan'daki insani tabloya ilişkin yaptığı değerlendirmeler sosyal medyada en çok paylaşılan içerikler arasında yer aldı.