ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, daha önce geçici lisans kapsamında izin verilen İran petrolü işlemleri için 17 Temmuz'a kadar geçiş süreci tanındığı bildirildi. Böylece söz konusu tarihten sonra lisans kapsamındaki işlemler sona erecek.

Washington'dan Tahran'a sert uyarı

Kararın ardından konuşan bir ABD'li yetkili, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerini "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, ticari gemilere yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağını söyledi.

Yetkili, buna rağmen ABD ile İran arasında devam eden nükleer program ve yaptırımlara ilişkin müzakerelerin sürdüğünü belirterek, tarafların kapsamlı bir anlaşmaya ulaşmak için iyi niyetle çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump yönetiminin de vurguladığı gibi, İran ancak yükümlülüklerini yerine getirip yapıcı adımlar attığı takdirde bu süreçten fayda sağlayabilir" değerlendirmesine yer verildi.

Petrol piyasaları karara hızlı tepki verdi

Uluslararası piyasalarda ABD'nin kararının ardından petrol fiyatları yüzde 5'i aşan bir yükseliş kaydetti. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nda artan güvenlik riskleri ile İran petrolüne yönelik yeni belirsizliklerin arz endişelerini güçlendirdiğini belirtiyor.

Karar, Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı'nın (UKMTO) son günlerde Hürmüz Boğazı ve çevresinde üç petrol tankerinin kimliği belirsiz mühimmatlarla vurulduğunu duyurmasının ardından geldi. ABD'li yetkililer saldırılardan İran'ı sorumlu tutarken, Tahran yönetimi suçlamalara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Geçici lisans 22 Haziran'da verilmişti

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 22 Haziran'da İran'ın Hürmüz Boğazı'nda serbest deniz ulaşımını sağlaması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçilerinin ülkeye girişine izin vermesi karşılığında, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına 60 günlük geçici genel lisans verildiğini açıklamıştı.

Son kararla birlikte Washington yönetimi bu izni geri çekerek İran'a yönelik ekonomik baskıyı yeniden artırmış oldu. Gelişme, ABD ile İran arasında devam eden diplomatik görüşmelerin geleceği açısından da yakından takip ediliyor.