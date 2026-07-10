İddiaya göre İsrailli yetkililer, İran'ın Trump'a yönelik olası planlarına ilişkin elde edilen bilgileri ABD makamlarına iletti. Haberde, söz konusu istihbaratın hangi tarihte ve hangi kanal üzerinden paylaşıldığına dair ayrıntılara ise yer verilmedi.

WSJ: İran'ın Trump'a yönelik planları ABD ile paylaşıldı

WSJ'nin haberine göre, İsrail'in sağladığı istihbaratta İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni bir suikast hazırlığında olduğu öne sürüldü. Haberde, ABD'li yetkililerin bu bilgileri değerlendirmeye aldığı belirtilirken, iddiaya ilişkin Washington veya Tahran yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.

Kasım Süleymani sonrası gerilim hatırlatıldı

Haberde, ABD'nin Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi düzenlediği operasyonla öldürmesinin ardından İran yönetiminin Trump'a yönelik sert açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca haberde, İran'da düzenlenen bazı cenaze törenleri ve gösterilerde Trump'a yönelik tehdit içerikli sloganların atıldığına ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

Trump daha önce de suikast girişimlerinin hedefi olmuştu

Donald Trump, 13 Temmuz 2024'te Pennsylvania eyaletinin Butler kentinde düzenlediği seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğramış ve sağ kulağından yaralanmıştı.

15 Eylül 2024 tarihinde ise Florida'nın West Palm Beach bölgesindeki golf kulübünde bulunduğu sırada silahlı bir şüpheli Gizli Servis tarafından etkisiz hale getirilmiş, olası bir saldırı girişimi önlenmişti.

Haberde ayrıca, 25 Nisan'da Trump ve kabine üyelerinin katıldığı bir etkinliğe yönelik planlanan silahlı saldırının da güvenlik güçlerince engellendiği hatırlatıldı.

İddialar henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı

WSJ'nin haberinde yer alan suikast planı iddiası şu ana kadar ABD, İsrail veya İran tarafından resmi olarak doğrulanmış değil. Taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, haber uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.