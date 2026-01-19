ITC’den yapılan açıklamada, Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından güvenlik risklerinin arttığına dikkat çekildi. ITC Milletvekili Erşed Salihi, bu gelişmeler sonrası PKK unsurlarının Irak topraklarına yönelme ihtimalinin ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Salihi, Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığına seslenerek, “Suriye’deki gelişmelerin ardından terör örgütü PKK unsurlarının Irak içine sokulmasına yönelik kesin istihbarat bilgilerinden haberdar mısınız?” sorusunu yöneltti. Irak hükümetinin derhal önlem alması gerektiğini belirten Salihi, Musul, Kerkük ve Tuzhurmatı başta olmak üzere karma bölgelerde güvenlik ve istikrarın korunmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

ITC Milletvekili Salihi, terör örgütü unsurlarının söz konusu bölgelere ulaşmasının engellenmesi için acil ve etkili tedbirlerin devreye sokulması çağrısında bulundu.