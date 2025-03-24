34 yıldır mobilya sektöründe önemli bir konuma sahip olan firma, 26 Nisan 2025 tarihinden itibaren üretim tesislerini kapatacak. İpek Mobilya, Kayseri'de 1991 yılında kurulduğundan bu yana, 45 ülkeye ihracat yaparak Türkiye'nin önde gelen mobilya üreticilerinden biri haline gelmişti.

Ekonomik Zorluklar ve Artan Maliyetler Etkili Oldu

Firmanın yaptığı resmi açıklamada, artan hammadde maliyetleri, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve finansman maliyetlerinin yükselmesinin üretim sürecini sürdürülemez hale getirdiği belirtildi. Ayrıca makinelerin amortisman sürelerinin dolması ve teknik sorunlar nedeniyle öngörülemeyen maliyetlerin arttığı vurgulandı. Şirket, üretim birimlerinin zarar etmesi nedeniyle üretimi durdurma kararı aldığını ve gerekli yasal prosedürlerin uygulanacağını ifade etti.

Rekabet ve Dış Etkenlerin Sıkıştırdığı Sektör

İpek Mobilya’nın bu kararının, Türkiye mobilya sektöründeki genel krizle doğrudan bağlantılı olduğu görülüyor. Hammadde fiyatlarının son yıllarda hızla artması, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve artan rekabet, birçok mobilya üreticisini zor durumda bıraktı. İpek Mobilya, rekabet koşulları nedeniyle ürün fiyatlarını yeterince artırmada zorluk çektiğini ve bunun da maliyetlerin karşılanamamasına yol açtığını açıkladı.

Gelecek Perspektifi: Diğer İş Kolları Devam Edecek

Firma, üretim faaliyetlerini durdurma kararının yalnızca üretim birimlerini kapsadığını, diğer iş kollarında faaliyetlerine devam edebileceğini belirtti. Ancak sektördeki bu duraklama, İpek Mobilya’nın geleceğiyle ilgili soru işaretlerini gündeme getirmiş durumda. Mobilya sektöründeki diğer firmaların da benzer ekonomik zorluklarla karşılaşıp karşılaşmayacağı ise önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde ortaya çıkacak.