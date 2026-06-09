Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülen IPARD III Programı kapsamında, 11. Başvuru Çağrı İlanı yayımlandı. Tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerine can suyu olacak program kapsamında yatırımcılara toplam 30 milyon euro bütçe ayrıldı.

İşte gıda ve tarım sanayisinde elini güçlendirmek isteyen girişimcilerin kaçırmaması gereken dev destek paketinin tüm detayları:

%70'e Varan Geri Ödemesiz Hibe Desteği

Kırsal alanlarda ekonomik canlılığı artırmak ve gıda sektöründeki işletmelerin rekabet gücünü yukarı taşımak amacıyla hayata geçirilen bu programda, yatırımların niteliğine göre %50 ile %70 arasında değişen oranlarda geri ödemesiz hibe desteği sunulacak.

Kritik Sınır 3 Milyon Euro: IPARD I, II ve III dönemleri de dahil olmak üzere, her bir yararlanıcının program boyunca faydalanabileceği toplam maksimum uygun harcama tutarı 3 milyon euro ile sınırlandırıldı.

Başvurular Hangi Sektörleri Kapsıyor?

"M3 - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" tedbiri altında açılan çağrı, Türkiye’nin 81 ilinin tamamını kapsıyor. Desteklenecek öncelikli alanlar ise şunlar:

Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi/pazarlanması

Kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi/pazarlanması

Kanatlı eti ve et ürünlerinin işlenmesi/pazarlanması

Su ürünlerinin (balıkçılık) işlenmesi/pazarlanması

Meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi/pazarlanması

Yumurta işleme ve pazarlama yatırımları

Proje sahipleri; işletmelerin modernizasyonu, kapasite artırımı ve kalite standardının yükseltilmesi hedefiyle yapım işleri, makine-ekipman alımı, hizmet alımları ve görünürlük harcamaları için başvuru yapabilecek.

Sıralama Kriterlerinde Pozitif Ayrımcılık Güncellemesi

TKDK, bu başvuru döneminde sıralama kriterlerinde önemli bir sosyal güncellemeye gitti. Mevcut kadın girişimci avantajına ek olarak, ortopedik engelli vatandaşlar için de yeni bir madde eklendi.

Buna göre; başvuru sahibinin veya tüzel kişiliği temsil eden yetkilinin kadın ya da %40 ile %59 arasında ortopedik engelli olması ve işletmede en az %50 ortaklık payının bulunması durumunda, projeler sıralama kriterlerinde öncelik hakkı kazanacak.

Başvuru Takvimi: Bu Tarihlere Dikkat!

Projelerin onaylanması durumunda yatırım süreleri; yapım işi içermeyen projeler için en fazla 9 ay, yapım işi içeren fiziki yatırımlar için ise en fazla 18 ay olarak belirlendi. Yoğun başvuru beklendiği için takvime sadık kalmak büyük önem taşıyor:

Süreç Başlangıç Tarihi / Saati Son Tarih / Saati Başvuruların Alınması (İl Koordinatörlükleri) 12 Haziran 2026 – 09:00 20 Temmuz 2026 – 18:00 Online Proje Başvuru Sistemi 12 Haziran 2026 – 09:00 13 Temmuz 2026 – 18:00 Fiziki Proje Dosyalarının Teslimi — 20 Temmuz 2026 – 18:00