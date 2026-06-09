Konya'nın merkez Meram ilçesinde, vatandaşlarla yerel yönetim arasında doğrudan iletişim kurulmasını sağlayan 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı yeniden başladı. Programda vatandaşlar mahalleleri ile ilgili soruları sordu, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş yanıtladı.

Vatandaşlarla yerel yönetim arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurulmasını sağlayan 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı yeniden başladı. 'Milletle Bütünleşen Belediyecilik' sloganıyla gerçekleştirilen programın ilk durağı Harmancık, Lalebahçe ve Karahüyük mahalleleri oldu. Harmancık Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenen programa Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılışında konuşan AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, geçen yıl başlatılan uygulamanın vatandaşlarla kurulan güçlü bağın önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti. 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programının geçtiğimiz yıl başladığını ve verimli sonuçlar alındığını ifade eden Başkan Munlafalıoğlu, 'Başkanlarımızla birlikte yine vatandaşlarımızın huzurundayız. Hemşehrilerimizin bizlere olan teveccühlerini ve varsa sıkıntılarını dinlemek istiyoruz' dedi.

Başkan Kavuş: 'Meram bize verilmiş bir emanet'

Vatandaşlarla yüz yüze buluşmanın önemine dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise konuşmasında göreve geldiği günden bu yana yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Meram'ın ve Meramlıların taleplerini kendileri için büyük bir emanet olduğunu vurgulayan Başkan Kavuş, 'Benim en büyük duam temiz gelip temiz gitmek olmuştu. Bugüne kadar bundan en küçük taviz vermeden yolumuza devam ettik. Ayrıca, Meram bize verilmiş bir emanetti. Hemşehrilerimiz bizi tarihimizin en yüksek oy oranlarından biriyle bu göreve layık gördü. Vatandaşlarımız Meram'ı bize hizmet edelim, en güzel şekilde yönetelim diye emanet etti. Biz de bu emanete sahip çıkmak için yedi yıldır gece gündüz demeden çalışıyoruz' dedi.

'Yatırımları mahallelerimizin ihtiyaçlarını önceleyerek yapıyoruz'

Görev süresi boyunca Meram'ın 69 mahallesine adaletli hizmet götürme gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Mahallelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir hassasiyet gösterdik. En küçük bir kuruşun dahi hesabını yaparak belediyemizin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya özen gösterdik. İsrafa ve savurganlığa izin vermeden, ihtiyaçları önceliklendirerek yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Meram'a her şeyin en güzelini kazandırmaya, vatandaşlarımızın yaşam konforunu yükseltecek projeleri hayata geçirmeye çalıştık. Tüm bu hizmetleri de Meram'ın dört bir yanında adaletli bir şekilde dağıtmaya gayret ettik. Bu görev bir emanet ve biz de ekip arkadaşlarımızla birlikte bu emaneti layıkıyla taşımak için canla başla çalışıyoruz.'

Konuşmaların ardından programın soru-cevap bölümüne geçildi. Mahalle sakinleri, yaşadıkları bölgelerle ilgili merak ettikleri konuları doğrudan Başkan Mustafa Kavuş'a iletme fırsatı buldu. Programda ayrıca Harmancık Kapalı Semt Pazarı'nı ziyaret eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Tezgahları tek tek gezen Başkan Kavuş, esnaflara hayırlı işler dileyerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.