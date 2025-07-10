Malzeme ve işçilik kalemlerinde çift haneli artış

Mayıs ayında malzeme endeksi yıllık bazda %17,81 artarken, işçilik maliyetlerindeki artış %31,39’a ulaştı. Aylık değişimde ise malzeme endeksi %1,09, işçilik endeksi ise %0,52 oranında yükseldi.

Bina inşaatında yıllık artış %22,46

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık bazda %22,46 oranında artış kaydederken, aylık artış %0,81 oldu. Bina inşaatında malzeme maliyetleri yıllık %18,24, işçilik maliyetleri ise %30,40 oranında yükseldi.

Altyapı projeleri de etkilendi

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de benzer bir artış gösterdi. Yıllık artış %22,20 olurken, aylık artış %1,11 olarak kaydedildi. Bu alanda malzeme endeksi %16,46, işçilik endeksi ise dikkat çekici biçimde %35,03 oranında arttı.

İnşaat sektöründe maliyetlerin yüksek seyretmesi, konut ve altyapı projelerinde hem yatırımcıları hem de tüketicileri yakından ilgilendiren bir gelişme olarak öne çıkıyor. Ekonomistler, özellikle işçilik maliyetlerindeki artışın gelecek dönem projelerde fiyatlara doğrudan yansıyabileceği uyarısında bulunuyor.