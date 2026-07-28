İfadesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur ile deprem öncesinde herhangi bir tanışıklığı olmadığını belirten Ergen, Haluk Levent ile 6 Şubat depremleri sonrasında düzenlenen bir konser vesilesiyle görüştüğünü, bunun dışında özel bir ilişkisi bulunmadığını ifade etti.

Oğuzhan Uğur ile ise deprem sürecinin ardından kadına şiddet ve çocuk istismarı konulu bir programa konuk olduğu sırada görüştüğünü aktaran Ergen, bu kişilerle herhangi bir samimiyetinin olmadığını söyledi.

“Ahbap’a özel bir yönlendirmem olmadı”

Gülben Ergen, deprem döneminde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda herhangi bir kurumu özel olarak öne çıkarmadığını belirtti.

Ergen ifadesinde, “Ahbap Derneğine özel olarak bir yönlendirmem olmadı. Ben tüm kuruluşları yaptığım paylaşımlarda etiketliyordum” dedi.

Deprem sürecinde AFAD ve Kızılay gibi devlet kurumlarıyla birlikte Ahbap Derneği’ne de kişisel hesabından çeşitli miktarlarda yardım gönderdiğini belirten Ergen, Kahramanmaraş’ta AFAD koordinasyonunda yaklaşık bir buçuk ay yardım çalışmalarında bulunduğunu ifade etti.

“Yardımların amacı dışında kullanıldığı konusunda bilgi sahibi değildim”

Ergen, Ahbap Derneği ve Haluk Levent’in toplanan yardımlar üzerindeki tasarruflarıyla ilgili soruşturma süreci öncesinde herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.

İfadesinde şu değerlendirmelerde bulundu:

“Haluk Levent ile tanışıklığım ve samimiyetim bulunmaması sebebiyle toplanan yardımları amacı dışında kullanacağı ya da kullanabileceği hususunda herhangi bir bilgiye sahip değildim. Bu hususlar hakkında bilgi sahibi olsaydım bunun sorumluları hakkında gerekli başvuruları ve uyarıları yapardım.”

Ergen, gönderdiği yardımlar nedeniyle Ahbap Derneği’ne yönelik herhangi bir kişisel sorgulama veya denetim yapmadığını da ifade etti.

“Vatandaş olarak üzgün ve mağdurum”

Deprem dönemindeki yardım çağrıları sırasında devlet kurumlarını eleştiren herhangi bir paylaşım yapmadığını vurgulayan Ergen, kendi yönettiği derneğin de kamu kurumlarıyla iş birliği içinde faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Ergen, “Toplanan yardımlar hususunda benim de vatandaş olarak yapmış olduğum yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum. Bu hususta şikayet hakkımı da saklı tutmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Sanatçı ayrıca, deprem sonrası düzenlenen konserlerin Haluk Levent’in tanınırlığını artırdığını düşünmediğini, Levent’in daha önce yaptığı çalışmalar ve kampanyalar sayesinde zaten kamuoyunda bilinen bir isim olduğunu söyledi.

“Canlı yayınla bağış kampanyalarına dahil olmadım”

Gülben Ergen, bazı kamuoyuna mal olmuş kişilerin canlı yayınlarla bağış kampanyalarına katıldığını ancak kendisinin bu tür yayınlarda yer almadığını belirtti.

“Dahil olmuş olsaydım bu hususta bir özür beyan edebilirdim ancak şu an yaptığım yardımlar sebebiyle üzgün ve mağdurum” diyen Ergen, Ahbap Derneği ve Haluk Levent’in yardım kampanyalarına herhangi bir dahilinin bulunmadığını ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen ifadeler ve delillerin incelenmesine devam ediliyor.