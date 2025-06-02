Standı ziyaret eden Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş’a konuşan İNOKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, sektörün ihracattaki yükselişi ve markanın yenilikçi vizyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

“Artık hedefimiz dünyaya Türk mutfağını sunmak”

“Türkiye'de endüstriyel mutfak sektörü uzun yıllardır rotasını yurt dışına çevirdi. İhracatta büyük mesafe katettik. 45 yılı aşkın süredir sektör artık kendine geldi ve odağına ihracatı aldı. Birbirimizle rekabet etmek yerine, dünyayla yarışıyoruz. Bugün 150 ülkeye ihracat yapan bir sektörden bahsediyoruz. Standlara baktığınızda hepsi birbirinden başarılı, yönetici ve genç nesil birlikte harikalar yaratıyor.”

“İtalya’dan sonra Avrupa’nın en büyük ikinci fuarı olmayı başardık. Yoğun bir ilgiyle karşı karşıyayız. Önümüzdeki yıllarda 200 ülkenin tamamına Türk mutfak ekipmanlarını ulaştırmayı hedefliyoruz.”

“İNOKSAN olarak 120 ülkeye ihracat yapıyoruz”

“Biz İNOKSAN olarak şu anda 120 ülkeye ihracat yapıyoruz. Sektör genelinde ortalama 150 ülkeye ulaşan bir ihracat ağı var. Kendimizi her yıl yeniliyoruz. Türkiye’de Ar-Ge’yi kuran ilk firmalardan biriyiz. Yetişmiş genç mühendis kadromuzla çalışıyoruz. Müşterilerimizin ve profesyonel aşçılarımızın görüşlerini alarak, ihtiyaçlara göre en doğru ürünleri tasarlayıp geliştiriyoruz. Fuarlar, bu ürünleri müşterilerimizin beğenisine sunduğumuz en değerli platformlar.”

“Türkiye, gelecekte dünyanın 1 numaralı mutfak ülkesi olacak”

“Sektörümüz her geçen gün üzerine koyarak ilerliyor. Dediğim gibi İtalya’dan sonra ikinci sıradayız ama bu bize yetmez. Gelecekte gençlerimiz sayesinde Türkiye’yi dünyanın bir numaralı mutfak ülkesi yapacağız. Buna inancımız tam.”

İNOKSAN, fuar kapsamında sergilediği yeni nesil endüstriyel mutfak çözümleriyle profesyonellerin büyük ilgisini topladı. Yüksek verimlilik, enerji tasarrufu ve estetik tasarımın ön planda olduğu ürün grupları, sektör temsilcilerinden tam not aldı.

Türkiye’nin üretim gücünü küresel pazara taşıyan İNOKSAN, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarıyla hem yerli hem de yabancı pazarlarda büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.