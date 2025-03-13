Kırsal yaşama olan sevgisini tarıma dönüştürmek isteyen Kara, Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yürüttüğü Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında aldığı yüzde 70 hibe desteğiyle kendi lavanta bahçesini kurdu.

Çocukluk Hayalinden Gerçeğe İngiltere’de uzun yıllar yaşamasına rağmen, hep kırsalda bir yaşam sürmeyi hayal eden Didem Kara, iki yıl önce memleketi Gerze'nin Belören köyüne dönüş yaptı. Çocukluğunun geçtiği ve büyükannesinin zamanında tütün yetiştirdiği tarlada tarıma adım atan Kara, lavanta üretmeye karar verdi.

Bu süreçte Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün KDAKP projesine başvurarak hibe desteği alan Kara, aldığı destekle lavanta bahçesini kurdu. Proje sürecinde eğitim ve danışmanlık desteği de alan Kara, hayalini gerçeğe dönüştürmek için büyük çaba sarf etti.

Lavanta Bahçesi Üretimden Daha Fazlasını Vaat Ediyor Lavanta üretiminin yanı sıra, bu alanı bir eğitim ve deneyim merkezi haline getirmeyi amaçlayan Kara, projesiyle sadece kendisine değil, çevresine de fayda sağlamayı hedefliyor. Lavantaların büyümesiyle birlikte, çevredeki insanları üretim sürecine dahil etmeyi ve lavanta hasadını birlikte gerçekleştirmeyi planlıyor.

Kırsal hayata duyduğu sevgiyi lavanta tarlasında somutlaştıran Kara, “Lavantalar sadece güzel kokuları ve yağlarıyla değil, insanları kırsala bağlama gücüyle de özel bir bitki. Burada, çevremdeki insanlarla birlikte bir üretim kültürü oluşturmayı istiyorum. Hasat zamanı arkadaşlarım ve köy halkı bu sürece katılarak bu deneyimi paylaşabilir” dedi.

Lavanta üretiminin yanı sıra, aromatik bitki yağları elde etmek için bir distilasyon makinesi de edinen Kara, üretimini daha da geliştirmeyi planlıyor. Projenin hayata geçmesinde ailesinin ve Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün desteğinin büyük rol oynadığını belirten Kara, “Bu süreçte her aşamada yanımızda oldular. Fikirleri ve emekleriyle bize çok destek verdiler” diyerek teşekkürlerini dile getirdi.

Didem Kara’nın lavanta bahçesi, kırsal kalkınma projelerinin kişisel hayalleri nasıl gerçeğe dönüştürebileceğinin en güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.