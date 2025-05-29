TBMM’de düzenlediği basın toplantısında kanun teklifinin detaylarını paylaşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin birçok kesimi yakından ilgilendirdiğini belirtti. Güler, infaz sistemine yönelik değişikliklerin ceza adaletinin sağlanması, suçun önlenmesi ve toplumsal huzurun güçlendirilmesini hedeflediğini vurguladı.

2 Yıl Altı Ceza Alanlar Cezaevinde Sadece Sürenin %10’unu Geçirecek

Yeni düzenlemeye göre, 2 yılın altında ceza alan hükümlüler, cezalarının sadece onda birini cezaevinde geçirerek tahliye edilebilecek. Bu değişiklik, özellikle ilk kez suç işlemiş kişilerin sosyal hayata daha hızlı uyum sağlamasını amaçlıyor.

İkinci Kez Suç İşleyenlere Denetimli Serbestlik Fırsatı

Teklifte dikkat çeken bir diğer madde ise, ikinci kez mükerrer suç işleyenlere denetimli serbestlik imkanı tanınması. Böylece suça geri dönüş oranlarını azaltmak ve cezaevlerinin yükünü hafifletmek hedefleniyor.

Konutta İnfaz Süresi 1 Yıldan 3 Yıla Çıkıyor

Konutta infaz düzenlemesi de genişletiliyor. Yeni yasayla birlikte konutta infaz süresi, mevcut 1 yıldan 3 yıla kadar uzatılabilecek. Bu kapsamda, özellikle yaşlı, hasta ve engelli hükümlüler için daha insani koşullarda ceza infazı sağlanması planlanıyor.

Adli Tıp Raporuna Bağlı Konutta İnfaz

Ağır hastalık ya da engellilik durumu bulunan hükümlüler, Adli Tıp Kurumu’ndan alınacak rapor doğrultusunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları dışında evde infaz imkanından faydalanabilecek.

Yeni Düzenleme Hangi Amaçlara Hizmet Ediyor?

Abdullah Güler’in açıklamalarına göre, teklif şu temel hedefleri taşıyor:

Suç oranlarını azaltmak

Ceza infazının etkinliğini artırmak

Hükümlülerin topluma kazandırılmasını desteklemek

Cezaevi disiplinini ve iyi hal uygulamalarını güçlendirmek

Trafik ve şiddet suçlarına karşı daha caydırıcı bir sistem kurmak

AK Parti Grup Başkanı Güler, düzenlemenin yalnızca bir başlangıç olduğunu ve ilerleyen süreçte ceza ve infaz sistemine ilişkin daha geniş kapsamlı reform çalışmalarının da gündemde olacağını belirtti.

Yeni infaz düzenlemesinin önümüzdeki günlerde Adalet Komisyonu gündemine alınması ve komisyondaki değerlendirmelerin ardından Meclis Genel Kurulu’nda oylanması bekleniyor.