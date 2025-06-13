İnci Holding ve Japon akü devi GS Yuasa ortaklığıyla faaliyet gösteren İnci GS Yuasa’nın öncü markası olan İnci Akü, binek araçlardan ağır vasıtalara kadar geniş bir yelpazeye hitap eden çözümleriyle dikkat çekti. 7. Hol B255 numaralı standında ziyaretçilerini ağırlayan firma, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla fuarın öne çıkan markalarından biri oldu.

Ağır vasıta segmentinde öne çıkan AGM LEO HD serisi, zorlu yol koşullarına karşı sunduğu 4,5 kata kadar daha uzun çevrim ömrü, maksimum titreşim direnci (V4 seviyesi) ve 2 yıl garanti süresiyle profesyonel kullanıcıların beğenisini kazandı. Start-stop teknolojili araçlar için geliştirilen AGM LEO ve EFB Max Tigris, konvansiyonel segmentteki Maxim A Gorilla gibi yüksek performanslı ürünler, İnci Akü’nün teknolojik kapasitesini yansıtan önemli örnekler olarak sergilendi.

İnci Akü’nün dijital dönüşüm vizyonunun simgesi olan “Akümgelsin” hizmeti de fuarda büyük ilgi gördü. Türkiye genelinde yaygın servis ağı ile 7/24 yerinde akü değişimi sunan bu hizmet, sürücülere hızlı ve güvenli bir çözüm sağlıyor. WhatsApp destek hattı üzerinden kolay erişim imkanı sunan Akümgelsin, dijital kolaylıkları otomotiv kullanıcılarının hizmetine sunarak müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye taşıyor.

Fuarda ayrıca Türkiye’nin ilk dijital garanti belgesi uygulaması ve üretimden satışa kadar izlenebilirlik sağlayan barkod takip sistemi de tanıtıldı. Bu sistemler, ürün güvenliği ve şeffaflık konusunda sektöre öncülük ediyor.

İnci GS Yuasa Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Barbaros Aytar, fuarda yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“İnci Akü ile 41 yıldır Türkiye’de ve 80’den fazla ülkede araçlara enerji sağlıyoruz. Sadece ürün sunmakla kalmıyor; müşteri memnuniyetini artıran dijital çözümler geliştirerek sektörde fark yaratıyoruz. Automechanika İstanbul bizim için yalnızca bir sergi alanı değil, aynı zamanda yeni iş birliklerine zemin hazırlayan, ihracat ağımızı genişleten stratejik bir platform. Ar-Ge ve dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlarla hem yerelde hem küreselde istikrarlı bir büyüme hedefliyoruz.”

Manisa’daki yüksek kapasiteli üretim tesislerinde yılda 7 milyon adet binek, hafif ticari ve ağır vasıta aküsü ile 750 bin adet endüstriyel akü üreten İnci GS Yuasa, Türkiye’nin akü sektöründeki ilk ve tek Bakanlık onaylı Ar-Ge merkezine sahip olmasıyla da teknolojiye verdiği önemi ortaya koyuyor. Ülke genelinde 115 ana bayi, 125 enerji uzmanı, 275 yetkili servis ve 4.250 satış noktasıyla güçlü bir hizmet ağı sunan şirket, aynı zamanda global otomotiv markalarının da orijinal ekipman tedarikçisi konumunda.

41. yılını kutlayan İnci Akü, Automechanika İstanbul’da bir kez daha inovasyon ve güvenin buluştuğu marka olduğunu kanıtladı. Sektördeki liderliğini pekiştirerek geleceğe emin adımlarla ilerleyen İnci Akü, hem Türkiye'de hem dünya genelinde enerji çözümlerinde güvenin adı olmayı sürdürüyor.