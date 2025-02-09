İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce mal beyanında yer vermediği, toplam değeri 50 milyon dolar (yaklaşık 1.5 milyar TL) olan 3 villaya sahipti. İmamoğlu, bu villaların kendisine ait olmadığını, kendisine ait şirketin mülkü olduğunu ifade etmişti. Bu villaların bulunduğu alanda yapılan son düzenlemelerde ise, İBB'nin araçları tarafından yollarda yenileme çalışmaları yapıldı ve çevredeki ağaçlar kesildi.

Bu çalışmaların ardından, İBB'nin villaların hemen yanında bulunan 3040 metrekare büyüklüğündeki yeşil alanı kamulaştırmak için 156 milyon TL ödediği öğrenildi. İBB, bu alana yapılan kamulaştırma için bir dava süreci başlatmıştı. Arsa sahiplerinin belirlenen bedeli kabul etmemesi üzerine, İBB'nin mahkeme sürecinde arsanın değerini 156 milyon TL olarak belirleyip anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Kamulaştırılan alan, İmamoğlu'nun villalarının manzarasını engelleyen ağaçlardan temizlendi ve peyzaj düzenlemeleri başlatıldı.

Sonuç olarak, İBB kasasından yapılan 156 milyon TL'lik ödeme, İmamoğlu'nun villalarına komşu olan ağaçlık alanın kamulaştırılmasını sağladı. Bu gelişme, İBB'nin kaynaklarını nasıl kullandığı konusunda yeni bir soru işareti yaratmış oldu.